Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο Εργαστήριο Συμμετοχικού Διαλόγου του έργου Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. στα Σελιανίτικα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στο παραλιακό κατάστημα «Χαλίκι Beach Bar» στα Σελιανίτικα, το πέμπτο, κατά σειρά, Εργαστήριο Συμμετοχικού Διαλόγου, συγκεντρώνοντας σημαντική συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Η σειρά των εργαστηρίων αποτελεί μια από τις βασικές δράσεις του έργου «Ενεργοί Πολίτες στην Αιγιάλεια: Δημοκρατία, Διαφάνεια, Συμπερίληψη» (Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. – IMPACT), το οποίο υλοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος, στο πλαίσιο του προγράμματος PLATO, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του NGO Support Centre.

Η παρουσία των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε το αυξημένο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ανάγκη δημιουργίας ανοικτών χώρων διαλόγου, όπου οι πολίτες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων για το μέλλον της Αιγιάλειας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αιγιαλείας Ανδρέας Νιγιάννης, ο Πρόεδρος του Φιλοπροοδευτικού Ομίλου Σελιανιτίκων Γιώργος Ευσταθίου, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου και πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Σελιανιτίκων Ευάγγελο Γεωργόπουλο, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Επίσης, παρών ήταν ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ελίκης «Ίωνες» Ασημάκης Σταυρόπουλος.

Την έναρξη της δράσης πραγματοποίησε η Συντονίστρια του Έργου, Χαρίκλεια Σούχλα, παρουσιάζοντας τους στόχους και τη φιλοσοφία του έργου Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, Γεώργιο Ρόζο, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθεια του Συλλόγου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους παριστάμενους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι υπογράμμισαν τον καθοριστικό ρόλο της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της συνεργασίας με τους θεσμούς και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου, η Ελένη Κλάγκου, κεντρική ομιλήτρια, ανέπτυξε το θέμα της ενεργού πολιτειότητας, παρουσιάζοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πολίτες στη διαμόρφωση των τοπικών κοινωνιών μέσα από τη συμμετοχή, τον διάλογο και τη συνεργασία.

Ακολούθησε το βιωματικό μέρος του εργαστηρίου, το οποίο συντόνισαν η Ιωάννα Κοτσή και η Χαρίκλεια Σούχλα, αξιοποιώντας σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους, όπως το World Café, ο Χάρτης Κοινότητας και το Dot Voting. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να διαμορφώσουν από κοινού προτάσεις για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων και των δημόσιων συγκοινωνιών, η δημιουργία περισσότερων χώρων στάθμευσης, πρασίνου και αναψυχής, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη για συχνότερες πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές δράσεις, καταθέτοντας ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στη συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Το πλήθος και η ποιότητα των παρεμβάσεων ανέδειξαν το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση λύσεων για τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του έργου, η οποία βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική λειτουργία. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητές της, καθώς μέσω αυτής οι πολίτες μπορούν να καταγράφουν προβλήματα της περιοχής τους, να προτείνουν λύσεις, να συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις και να συμβάλλουν διαρκώς στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση προτάσεων για την Αιγιάλεια.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε και ο πρώτος κύκλος των Εργαστηρίων Συμμετοχικού Διαλόγου του έργου Ε.Π.Ι.Δ.Ρ.Α.Σ.Η., αφήνοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις προτάσεις, τις ιδέες και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν από τους πολίτες σε όλες τις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στο εργαστήριο, τους εκπροσώπους των φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την παρουσία και την στήριξή τους, καθώς και την ιδιοκτησία και το προσωπικό του καταστήματος «Χαλίκι Beach Bar» για την άψογη φιλοξενία στον όμορφο χώρο τους.

Την επιμέλεια του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού των Εργαστηρίων Συμμετοχικού Διαλόγου έχει ο Νίκος Παπαγιαννόπουλος, ενώ στιγμιότυπα και βίντεο από τις δράσεις θα δημοσιεύονται σταδιακά στο κανάλι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος στο YouTube.