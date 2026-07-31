Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026

Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι
Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 18
2613009111
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