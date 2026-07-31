Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: 6 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν από το Δαφνί

Το υγειονομικό προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα

19.02: Έξι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομεία της περιοχής, εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, τέσσερις ασθενείς διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Δρομοκαΐτειο. Το υγειονομικό προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ έχει καταρτιστεί σχέδιο για την πιθανή εκκένωση του νοσοκομείου, σε περίπτωση που η πυρκαγιά πλησιάσει επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς και βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό για την προστασία των ασθενών και του προσωπικού. 17:20 - Δαφνί: Εκκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο

Στην προληπτική εκκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί προχωρούν οι Αρχές, εξαιτίας της φωτιάς στους πρόποδες του Ποικίλου Ορους.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Φωτιά ξέσπασε στην Περιφερειακή Αιγάλεω την Παρασκευή (31.07.2026) για την οποία στάλθηκε μήνυμα του 112 για εκκένωση του Χαϊδαρίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω στο Ποικίλο Όρος, το απόγευμα της Παρασκευής ενώ λίγο μετά τις 16:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν προς Περιστέρι. Εκκενώνονται η Αφαία Χαϊδαρίου και η περιοχή του Άνω Δάσους. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της Περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε το μήνυμα. Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. Νωρίτερα εστάλη και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα σχετικά με τη φωτιά στο Ποικίλο Όρος. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.