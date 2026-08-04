Η διαφάνεια δεν είναι σύνθημα- Ποιος πληρώνει την ΕΛ.Α.Σ., κ. Τσίπρα;

Η ΕΛ.Α.Σ. υπόσχεται διαφάνεια και δηλώνει ότι θέλει «λίγα από πολλούς». Ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει πλέον να παρουσιάσει αριθμούς, πηγές χρηματοδότησης και καθαρό οικονομικό απολογισμό.

Υπάρχει ένα απλό ερώτημα στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη οφείλουν πλέον να απαντήσουν: ποιος χρηματοδοτεί την πολιτική καμπάνια της ΕΛ.Α.Σ.; Όχι με υπαινιγμούς για τους αντιπάλους, όχι με γενικές διαβεβαιώσεις περί νομιμότητας. Και σίγουρα όχι με συνθήματα. Με αριθμούς, στοιχεία και ονόματα όπου αυτό επιβάλλεται από τη δημοκρατική λογοδοσία. Το ερώτημα τέθηκε με επιθετικό τρόπο από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποστηρίζει ότι η ΕΛ.Α.Σ. πραγματοποιεί την ακριβότερη καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης και μιλά για δαπάνες εκατομμυρίων. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει συνοδευτεί μέχρι στιγμής από δημόσια τεκμηρίωση, πράγμα, ωστόσο, που δεν ακυρώνει το ερώτημα.

Το «λίγα από πολλούς» είναι σύνθημα, όχι απάντηση Η ΕΛ.Α.Σ. δεν εμφανίστηκε ως μια μικρή πολιτική συλλογικότητα που λειτουργεί αποκλειστικά με προσωπική εργασία και μερικά κινητά τηλέφωνα. Από την πρώτη στιγμή παρουσίασε οργανωμένη επικοινωνιακή εικόνα, ψηφιακές πλατφόρμες, εκδηλώσεις, παραγωγές, περιοδείες και ένα δίκτυο που επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μπορεί σημαντικό μέρος αυτής της δουλειάς να προσφέρεται εθελοντικά. Μπορεί επίσης η πραγματική δαπάνη να είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που καταγγέλλουν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζονται στοιχεία. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι το νέο κόμμα επέλεξε τον «δύσκολο δρόμο», χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς χορηγούς, και ότι δεν επιδιώκει «πολλά από λίγους», αλλά «λίγα από πολλούς». Η θέση αυτή όσο ωραία κι αν ακούγεται, δεν αποτελεί οικονομικό απολογισμό. Πόσοι είναι οι «πολλοί»; Πόσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί; Μέσα από ποιον μηχανισμό συγκεντρώθηκαν τα χρήματα; Πόσο έχει κοστίσει μέχρι σήμερα η καμπάνια και ποιος κάλυψε τα πρώτα της έξοδα; Χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις, το «λίγα από πολλούς» παραμένει ένας απλός ισχυρισμός.

Δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα – είναι ζήτημα ανεξαρτησίας Η συζήτηση δεν αφορά απλώς την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα ή την προσπάθεια των αντιπάλων του να προκαλέσουν επικοινωνιακή φθορά. Το πραγματικό διακύβευμα είναι -προφανώς- πολύ σοβαρότερο. Η χρηματοδότηση ενός κόμματος συνδέεται άμεσα με την πολιτική του ανεξαρτησία. Όποιος διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους για να στηρίξει ένα πολιτικό εγχείρημα μπορεί, ακόμη και χωρίς κάποια παράνομη συναλλαγή, να αποκτήσει πρόσβαση, επιρροή ή προνομιακή σχέση με εκείνους που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Γι’ αυτό η γνώση της προέλευσης των χρημάτων δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση ενός κόμματος. Αποτελεί δικαίωμα του πολίτη. Όλα αυτά δηλαδή για τα οποία κατηγορεί ο κ. Τσίπρας τους αντιπάλους του, για τα τεράστια χρέη τους στις τράπεζες. Αυτά τα χρέη όμως, αν μη τι άλλο, εξηγούν αυτό που δεν εξηγείται στην περίπτωση του ΕΛ.ΑΣ.: ποιος πληρώνει. Η διαφάνεια δεν χρειάζεται μόνο για να αποκαλυφθεί κάτι παράνομο. Χρειάζεται για να μην μπορεί να κρυφτεί η πολιτική εξάρτηση πίσω από τη νομική συμμόρφωση.

Η νομιμότητα είναι η βάση, όχι ο τελικός πήχης Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, την ταυτοποίηση των χρηματοδοτών, τη διακίνηση των χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και τον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών. Η τήρηση αυτών των κανόνων είναι αυτονόητη υποχρέωση. Δεν είναι πολιτικό παράσημο. Ένα κόμμα μπορεί να τηρεί τυπικά τον νόμο και ταυτόχρονα να προσφέρει στους πολίτες ελάχιστη ουσιαστική ενημέρωση. Μπορεί να υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, αλλά να μην παρουσιάζει εγκαίρως μια καθαρή εικόνα στην κοινωνία. Μπορεί, τέλος, να κρύβεται πίσω από τις προθεσμίες και τις ελάχιστες υποχρεώσεις του θεσμικού πλαισίου. Για ένα κόμμα που έχει θέσει στην ιδρυτική του διακήρυξη τη διαφάνεια και τον έλεγχο «σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος», αυτό δεν αρκεί. Η ΕΛ.Α.Σ. οφείλει να θέσει για τον εαυτό της υψηλότερο πήχη από το ελάχιστο που επιβάλλει ο νόμος.

Ινστιτούτο και ΕΛ.Α.Σ.: Δύο ταμεία, μία πολιτική διαδρομή Υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα που απαιτεί καθαρή απάντηση: η οικονομική σχέση μεταξύ του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. Πρόκειται ασφαλώς για διαφορετικές νομικές οντότητες. Πολιτικά, όμως, η συνέχεια είναι εμφανής. Το Ινστιτούτο λειτούργησε ως χώρος παραγωγής πολιτικής, διεθνών επαφών, εκδηλώσεων και δημόσιας επανεμφάνισης του πρώην πρωθυπουργού πριν από την ίδρυση του κόμματος. Πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η δραστηριότητα; Ποιο ήταν το συνολικό κόστος της; Ποιες ιδιωτικές δωρεές ή χορηγίες δέχθηκε το Ινστιτούτο; Προσφέρθηκαν υπηρεσίες ή παραγωγές χωρίς αμοιβή; Μεταφέρθηκαν υποδομές, συνεργάτες ή άλλοι πόροι από το Ινστιτούτο προς το κόμμα και, εάν ναι, με ποιον οικονομικό τρόπο αποτιμήθηκαν; Η επίκληση της νομικής αυτοτέλειας των δύο οργανισμών δεν μπορεί να κλείσει τη συζήτηση. Αντιθέτως, δημιουργεί την ανάγκη για ακόμη καθαρότερο διαχωρισμό και για δύο διακριτούς οικονομικούς απολογισμούς.

Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελούν απάντηση Η ΕΛ.Α.Σ. απάντησε στις αιχμές για τη χρηματοδότησή της υπενθυμίζοντας τα τεράστια τραπεζικά χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται φυσικά για υπαρκτό και εξαιρετικά σοβαρό πολιτικό ζήτημα, για το οποίο τα δύο κόμματα οφείλουν πλήρη λογοδοσία. Δεν αποτελεί, όμως, απάντηση για τα οικονομικά της ΕΛ.Α.Σ. Η πολιτική διαφάνεια δεν λειτουργεί με συμψηφισμούς. Το γεγονός ότι δύο κόμματα χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δεν εξηγεί από πού βρίσκει τους δικούς του πόρους ένα τρίτο. Ούτε επιτρέπει στον Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζει κάθε ερώτημα ως επίθεση προερχόμενη από ένα αναξιόπιστο παλαιό σύστημα. Ακόμη και ένας υποκριτής μπορεί να θέσει ένα απολύτως σωστό ερώτημα. Και το συγκεκριμένο ερώτημα είναι ολόσωστο και, μέχρι τώρα αναπάντητο.

Τι πρέπει να δημοσιοποιήσει η ΕΛ.Α.Σ. Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να δημοσιεύσει άμεσα στην ιστοσελίδα της: Τα συνολικά έσοδα από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Τον αριθμό των πολιτών που την έχουν χρηματοδοτήσει και την κατανομή των εισφορών ανά οικονομική κλίμακα.

Τις μεγάλες ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, με τα στοιχεία που επιτρέπει ή επιβάλλει η νομοθεσία.

Τα συνολικά έξοδα, χωρισμένα σε κατηγορίες όπως επικοινωνία, διαφήμιση, εκδηλώσεις, μετακινήσεις, τεχνολογικές υπηρεσίες, ενοίκια και μισθοδοσία.

Τις δωρεάν παροχές, τις παραχωρήσεις και τις υπηρεσίες σε είδος, αποτιμημένες στην πραγματική εμπορική τους αξία.

Έναν διακριτό οικονομικό απολογισμό για το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την προέλευση και τη διαχείριση των πόρων. Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιηθεί το όνομα κάθε συνταξιούχου που πρόσφερε δέκα ευρώ. Χρειάζεται, όμως, να αποδειχθεί ότι τα «λίγα από πολλούς» είναι πραγματικότητα και όχι απλώς το επικοινωνιακό κάλυμμα πίσω από μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης.