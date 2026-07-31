Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα - Ο καπνός έφτασε μέχρι τη Λακωνία

Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 31/07 σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σε μια ημέρα με ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι πλέον ενεργές στις 11:10 της Παρασκευής είναι οι δασικές πυρκαγιές στη Νότια Βοιωτία και στην Αργολίδα, όπως διακρίνονται στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.





