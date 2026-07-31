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Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα - Ο καπνός έφτασε μέχρι τη Λακωνία

Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Βο...

Οι πλέον ενεργές πυρκαγιές εντοπίζονται στη Νότια Βοιωτία και την Αργολίδα, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του meteo.gr.

Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 31/07 σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σε μια ημέρα με ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

 Οι πλέον ενεργές στις 11:10 της Παρασκευής είναι οι δασικές πυρκαγιές στη Νότια Βοιωτία και στην Αργολίδα, όπως διακρίνονται στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

 


 
 

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