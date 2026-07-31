Ηλεία: Αυτοψίες της Ομοσπονδίας ΑμεΑ στις προσβάσιμες παραλίες - Σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές

Σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία σε παραλίες της Ηλείας καταγράφει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.), μετά από αυτοψίες που πραγματοποίησε σε πέντε οργανωμένες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας.

Οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την αξιολόγηση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντώνης Χαροκόπος, ο αντιπρόεδρος Παντελής Παπαναγιώτου, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας και πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε. Ηλείας «ΗΛΙΣ» Αγαθή Ρηγοπούλου, καθώς και εκπρόσωποι του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Π.Ε. Ηλείας.

Οι παραλίες που ελέγχθηκαν

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν στις παραλίες:

Κυλλήνης (Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης)

Σαβαλίων (Δήμος Ήλιδας)

Μαραθιά (Δήμος Ήλιδας)

Λεβεντοχωρίου (Δήμος Πύργου)

Κακοβάτου (Δήμος Ζαχάρως)

Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, σε όλες τις παραλίες εντοπίστηκαν προβλήματα που δεν επιτρέπουν την πλήρη και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων από άτομα με κινητική αναπηρία.

Μεταξύ άλλων καταγράφηκαν:

προσβάσεις με μεγάλες κλίσεις,

ελλιπείς ή ακατάλληλοι διάδρομοι πρόσβασης,

πρόχειρες κατασκευαστικές παρεμβάσεις,

αστοχίες στην εγκατάσταση των μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι σε καμία από τις παραλίες που ελέγχθηκαν οι μηχανισμοί δεν κατέληγαν στο απαιτούμενο βάθος της θάλασσας, ώστε το κάθισμα να βρίσκεται μέσα στο νερό.

Όπως επισημαίνεται, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η απαραίτητη άνωση που επιτρέπει σε ένα άτομο με κινητική αναπηρία να εισέλθει και να εξέλθει από τη θάλασσα με ασφάλεια και αυτονομία.

«Η προσβασιμότητα δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός»

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι μια πραγματικά προσβάσιμη παραλία δεν περιορίζεται στην εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης.

Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποδομών, ώστε ο πολίτης με αναπηρία να μπορεί να μετακινηθεί χωρίς εμπόδια από την είσοδο της παραλίας μέχρι τη θάλασσα, χρησιμοποιώντας με ασφάλεια διαδρόμους, αποδυτήρια, ντουζιέρες και κάθε συνοδευτική εγκατάσταση, χωρίς να εξαρτάται από τη βοήθεια τρίτων.

Είχε προηγηθεί επιστολή προς τους Δήμους

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι είχε ήδη αποστείλει επιστολή προς όλους τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ζητώντας την πραγματοποίηση ελέγχων και τη συνεργασία με εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος.

Όπως αναφέρει, οι αυτοψίες επιβεβαίωσαν ότι τα προβλήματα δεν είναι μεμονωμένα, αλλά εμφανίζονται σε όλες τις παραλίες που εξετάστηκαν.

Έκκληση για άμεσες παρεμβάσεις

Η Ομοσπονδία καλεί τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα «Προσβάσιμες Παραλίες (Accessible Beaches)», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν αφορά μόνο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, αλλά την ουσιαστική εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες.

Όπως τονίζεται, μόνο όταν οι υποδομές είναι πραγματικά λειτουργικές, ασφαλείς και αξιοποιήσιμες επιτυγχάνεται ο σκοπός του προγράμματος και δικαιολογείται η αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.