Το μυστικό των Ισπανίδων μακιγιέζ για πιο νεανικό βλέμμα μετά τα 50 - Χρειάζεστε μόνο μία μπατονέτα

Μια απλή μπατονέτα μπορεί να γίνει το μυστικό για πιο σηκωμένες και εντυπωσιακές βλεφαρίδες, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ισπανία στις γυναίκες άνω των 50 που θέλουν εφέ φυσικού lifting στις βλεφαρίδες, χωρίς τη χρήση ψαλιδιού. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ανοιχτό και φωτεινό βλέμμα.

Όταν οι βλεφαρίδες ανασηκώνονται από τη ρίζα, τα μάτια δείχνουν μεγαλύτερα, ενώ η περιοχή του βλεφάρου φαίνεται πιο καθαρή και ξεκούραστη.

Παράλληλα, η μπατονέτα λειτουργεί σαν προστατευτικό φράγμα, μειώνοντας τις πιθανότητες να λερωθεί το δέρμα με μάσκαρα, κάτι που συμβαίνει συχνά όταν η εφαρμογή γίνεται βιαστικά.

Πώς λειτουργεί το κόλπο με τη μπατονέτα

Η τεχνική βασίζεται σε μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια: το σχήμα της βλεφαρίδας διαμορφώνεται κυρίως από τη βάση της. Αν η μάσκαρα τοποθετείται μόνο στις άκρες, οι βλεφαρίδες μπορεί να δείχνουν πιο μακριές, αλλά όχι απαραίτητα πιο σηκωμένες. Όταν όμως η εφαρμογή ξεκινά από τη ρίζα και οι βλεφαρίδες ωθούνται απαλά προς τα πάνω, το βλέμμα αποκτά πιο έντονο αποτέλεσμα.

Για να εφαρμόσετε το κόλπο, τοποθετήστε μια καθαρή μπατονέτα κοντά στη βάση των πάνω βλεφαρίδων, χωρίς να ακουμπά το μάτι ή να πιέζει το βλέφαρο. Η μπατονέτα λειτουργεί σαν ένα μικρό «στήριγμα» πάνω στο οποίο μπορούν να ακουμπήσουν οι βλεφαρίδες καθώς η μάσκαρα σταθεροποιείται.

Η κίνηση πρέπει να είναι απαλή. Δεν χρειάζεται πίεση ή τράβηγμα. Ο στόχος είναι να ακολουθήσετε τη φυσική φορά των βλεφαρίδων και να τις βοηθήσετε να παραμείνουν ανορθωμένες.

Η σωστή εφαρμογή βήμα προς βήμα

Ξεκινήστε εφαρμόζοντας τη μάσκαρα όπως κάνετε συνήθως. Τοποθετήστε το βουρτσάκι στη βάση των βλεφαρίδων και κινηθείτε προς τις άκρες με απαλές κινήσεις ζιγκ-ζαγκ. Με αυτόν τον τρόπο το προϊόν απλώνεται ομοιόμορφα, προσφέρει περισσότερο όγκο και μειώνει τη δημιουργία σβόλων.

Πριν στεγνώσει εντελώς η μάσκαρα, τοποθετήστε τη μπατονέτα κοντά στη βάση των βλεφαρίδων. Στη συνέχεια, με το βουρτσάκι της μάσκαρα, πιέστε απαλά τις βλεφαρίδες προς τα πάνω πάνω στη μπατονέτα και κρατήστε τη θέση αυτή για περίπου πέντε δευτερόλεπτα.

Αφαιρέστε τη μπατονέτα αργά και προσεκτικά. Αν υπάρχουν μικροί σβόλοι, μπορείτε να χτενίσετε τις βλεφαρίδες με ένα καθαρό βουρτσάκι για πιο φυσικό αποτέλεσμα.

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