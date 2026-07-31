Πακιστάν: Τέσσερις νεκροί από χιονοστιβάδα - Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα

Τέσσερις σοροί εντοπίστηκαν στην περιοχή του Broad Peak, στο βόρειο Πακιστάν, μετά τη μεγάλη χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδες ορειβατών.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ μεταξύ των αγνοουμένων παραμένει ο διάσημος Νεπαλέζος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συνεχίζονταν οι προσπάθειες για την ανάσυρση των τεσσάρων σορών, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να επικοινωνήσουν με τα ΜΜΕ, δεν προσδιόρισαν αμέσως σε ποιους ανήκαν οι σοροί που βρέθηκαν.

Τουλάχιστον δέκα ορειβάτες δεν έχουν δώσει σημεία ζωής μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την Ορειβατική Λέσχη του Πακιστάν. Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε Νεπαλέζοι, ένας Πακιστανός, μία ορειβάτισσα από το Ομάν, μία Αμερικανίδα, ένας Κινέζος και ακόμη ένας αλλοδαπός.

«Ολόκληρη η ομάδα φέρεται να βρίσκεται εκτός επικοινωνίας μετά τη χιονοστιβάδα», ανέφερε η Ορειβατική Λέσχη. Σύμφωνα με συνεργάτη του Πούρτζα, η συσκευή εντοπισμού που είχε μαζί του συνέχισε να καταγράφει μετακίνηση μετά το συμβάν, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί επικοινωνία μαζί του.

Δύο ελικόπτερα του πακιστανικού στρατού, μεταφέροντας διασώστες και εξειδικευμένο εξοπλισμό, κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στις έρευνες. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, λόγω του μεγάλου υψομέτρου και της αστάθειας του χιονιού.

Ο 43χρονος Πούρτζα, γνωστός και ως «Nims Dai», υπηρέτησε στην Ταξιαρχία των Γκούρκας και στις ειδικές δυνάμεις των Βρετανών Πεζοναυτών, προτού αφοσιωθεί επαγγελματικά στην ορειβασία.

Το 2019 ανέβηκε και στις 14 κορυφές του κόσμου που ξεπερνούν τα 8.000 μέτρα μέσα σε έξι μήνες και έξι ημέρες, καταρρίπτοντας το τότε παγκόσμιο ρεκόρ. Το 2021 συμμετείχε στην ομάδα των δέκα Νεπαλέζων που πραγματοποίησε την πρώτη χειμερινή ανάβαση στο K2.

Λίγες ημέρες πριν από τη χιονοστιβάδα είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Broad Peak, δεν ζητώ τίποτα άλλο παρά ένα ασφαλές πέρασμα προς την κορυφή και πίσω».

Το Broad Peak, ύψους 8.047 μέτρων, βρίσκεται στην οροσειρά Καρακοράμ και αποτελεί τη 12η ψηλότερη κορυφή στον κόσμο. Θεωρείται μία από τις δυσκολότερες και τεχνικά απαιτητικότερες αναβάσεις άνω των 8.000 μέτρων.