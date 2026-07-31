Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και Εύβοια - Σε "πορτοκαλί" η Δυτική Ελλάδα

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για αύριο Σάββατο (1/8) σε Αττική και Εύβοια.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές: