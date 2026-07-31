Απαγορευτικό απόπλου: Σε ισχύ έως τις 19:00 για αναχωρήσεις από Ραφήνα και Λαύριο - Τι θα γίνει με τα δρομολόγια του Σαββάτου

Σε ισχύ παραμένει τουλάχιστον έως τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία.

Στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο, δεν εκτέλεσε το δρομολόγιό του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Οι επιβάτες που αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι διένειμαν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περιόδου.

Απαγορευτικό απόπλου: Τι θα γίνει με τα δρομολόγια του Σαββάτου

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας τόνισε ότι το τριήμερο που διανύουμε αποτελεί την περίοδο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από την Αττική προς τα νησιά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή για τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, συνιστούμε στους επιβάτες (γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό), οπότε θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, όσο και με τις λιμενικές αρχές».

«Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο περιμένουμε. Εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε έξι ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφήνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Μπαλατσούκας υπογράμμισε «Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, με σιγουριά. Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρξει μία συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι μία ώρα τουλάχιστον μιάμιση και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Να ακολουθούμε λοιπόν, τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των επιβατών και θα πρέπει επίσης σε οποιοδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και με την Λιμενική Αρχή».