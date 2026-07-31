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Sardine girls: Η γιορτή της… σαρδέλας φέτος σε καλοκαιρινά κοσμήματα και αξεσουάρ

Sardine girls: Η γιορτή της… σαρδέλας φέ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Το μοτίβο του ψαριού έχει επισκιάσει τα άλλα θαλασσινά στοιχεία στην αγορά

Το Harper’s Bazaar επισήμανε εύστοχα πως διανύουμε το καλοκαίρι των sardine girls. Κοσμήματα, τσάντες, μαντήλια και διάφορα άλλα αξεσουάρ καθώς και ρούχα στολίζονται με χαριτωμένα ψαράκια. Ειδικά το σχήμα της ταπεινής σαρδέλας δεσπόζει!

Κάθε χρόνο κοχύλια, όστρακα, αστερίες, αστακοί, καβούρια κλπ εισβάλλουν στην μπιζουτιέρα των διακοπών μαζί με τις χρωματιστές πέτρες των surfers και της latin κουλτούρας, όμως ειδικά αυτή τη σαιζόν τα ψάρια βασιλεύουν.  Λανσάρονται σε πολλές μορφές, μεγέθη και σχήματα- μόνο τους ή σε layering. Θα τα δείτε «αναβαθμισμένα» ακόμα και σε ακριβά φορέματα και trendy παρεό. Mην τα αγνοησετε… 

Πολλά τα σχέδια σε μενταγιόν και βραχιόλια

Πολλά τα σχέδια σε μενταγιόν και βραχιόλια

Κολιέ H&M

Κολιέ H&M

Χρυσό και ατσάλι σε ψαροκόκκαλα

Χρυσό και ατσάλι σε ψαροκόκκαλα

Σε μπλε και επιχρυσωμένα κομμάτια

Σε μπλε και επιχρυσωμένα κομμάτια

Με κορδόνι

Με κορδόνι

Mαντήλι Tory Burch

Mαντήλι Tory Burch

Tσάντα Anya Hindmarch

Tσάντα Anya Hindmarch

Μπλουζάκι J Crew

Μπλουζάκι J Crew

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#tags Κοσμήματα Καλοκαίρι
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