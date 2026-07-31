Sardine girls: Η γιορτή της… σαρδέλας φέτος σε καλοκαιρινά κοσμήματα και αξεσουάρ

Το Harper’s Bazaar επισήμανε εύστοχα πως διανύουμε το καλοκαίρι των sardine girls. Κοσμήματα, τσάντες, μαντήλια και διάφορα άλλα αξεσουάρ καθώς και ρούχα στολίζονται με χαριτωμένα ψαράκια. Ειδικά το σχήμα της ταπεινής σαρδέλας δεσπόζει!

Κάθε χρόνο κοχύλια, όστρακα, αστερίες, αστακοί, καβούρια κλπ εισβάλλουν στην μπιζουτιέρα των διακοπών μαζί με τις χρωματιστές πέτρες των surfers και της latin κουλτούρας, όμως ειδικά αυτή τη σαιζόν τα ψάρια βασιλεύουν. Λανσάρονται σε πολλές μορφές, μεγέθη και σχήματα- μόνο τους ή σε layering. Θα τα δείτε «αναβαθμισμένα» ακόμα και σε ακριβά φορέματα και trendy παρεό. Mην τα αγνοησετε…