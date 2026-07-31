Φωτιές: Ήχησε ξανάν το 112 στο Ρέθυμνο - Απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο

Όλες οι εξελίξεις

17.13 - Εκκενώνεται και το Δρυμισκιανό Αμμούδι στο Ρέθυμνο



17.10 - Εκκενώνεται ο Κεραμές στο Ρέθυμνο 17.05 - Προληπτική μεταφορά ευάλωτων ατόμων λόγω της φωτιάς στην Άρτα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά Άρτας και κινείται προς την Φλωριαδα Αιτωλοακαρνανιας. Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικες εκτάσεις, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση .Ο δήμαρχος Κώστας Παπασιωζος απόφασισε την προληπτική μεταφορά ηλικιωμένων, ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα από το Κομπότι, σε ασφαλή χώρο φιλοξενίας, σε ξενοδοχείο.



Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άρτα και την Αμφιλοχία, πυροσβεστικά αεροπλάνα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή από γειτονικούς δήμους που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το εάν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές.



17.00 - Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.



Επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.



Η επιχείρηση διεξήχθη υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ.



Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα. Ειδικότερα:



- 229 άτομα απεγκλωβίστηκαν σταδιακά από την παραλία με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή «Λιβαδόστρατα» (αρχικά 80 άτομα, στη συνέχεια 40 επιπλέον και ακολούθως ακόμα 109 άτομα).

- 25 επιπλέον άτομα περισυνελέγησαν από Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος (ΠΠΛΣ).



Στην επιχείρηση συμμετείχαν Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), δύο (02) σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα (01) ρυμουλκό, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.



Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα το Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος, τα δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη. 16.58 - Εκκενώνεται ο Δριμίσκος λόγω της φωτιάς στο Ρέθυμνο

Νέο 112 ήχησε πριν λίγο στο Ρέθυμνο. Αυτή τη φορά, οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Δριμίσκος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Σπήλι

16.17 Εκκενώνονται Πόρτο Γερμενό και Προσήλι



16.15 Εκκενώνεται το Κομπότι λόγω της φωτιάς στην Άρτα

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Άρτας για εκκένωση της περιοχής Κομπότι λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το Γήπεδο Σελλάδων.

15.26 - Στις φλόγες σπίτια στο Φίχτι Αργολίδας

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Αργολίδα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια περιορισμού του μετώπου. Από τις φλόγες δεν γλίτωσαν και σπίτια στην περιοχή.



Δείτε φωτογραφίες:

15.00 - Φωτιά στο Κομπότι Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.



Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη.



Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, μέσω του οποίου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς.

14.50 - Σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας διά θαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, αυτήν τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα και μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν ακόμη περίπου άλλα 100. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των ατόμων που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια όσοι παραμένουν στον Άγιο Βασίλειο. Στο σημείο επιχειρούν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14.47 - Φωτιά στη Βοιωτία: Μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό παραμείνετε σε ετοιμότητα» Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βοιωτία

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείτο νότια, προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Αυτήν τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων. Παράλληλα, κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών, βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR, το οποίο κατέφθασε από το λιμάνιο της Πάτρας, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι. Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους. Τέλος, σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Υπό έλεγχο η φωτιά στην Χινίτσα Αργολίδας

«Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή της Χινίτσας», όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Ιωάννης Γεωργόπουλος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς έσπευσαν στο σημείο επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και εναέρια πυροσβεστικά μέσα και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά». Όπως πρόσθεσε, «για καθαρά προληπτικούς λόγους δόθηκε εντολή για εκκένωση της περιοχής Χινίτσα, αλλά ευτυχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης πρόλαβαν την φωτιά πριν πάρει διαστάσεις».

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση εκκένωσης του οικισμού του Αγίου Βασιλείου μέσω της θάλασσας. Κάτοικοι και παραθεριστές έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία, αναμένοντας βοήθεια, καθώς οι φλόγες δεν επιτρέπουν την εκκένωση του χωριού μέσω του οδικού δικτύου. Γίνονται συντονισμένες ενέργειες από πλωτά του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από τον Αγιο Βασίλειο. Δραματική είναι η κατάσταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 σε αγροτοδασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν τη γρήγορη εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν μέσα στο χωριό και να κινηθούν ανάμεσα στα σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό του μετώπου, όμως οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό έλεγχο αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Στην περιοχή επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα, με πυκνούς μαύρους και λευκούς καπνούς να έχουν καλύψει τον οικισμό και τις γύρω εκτάσεις. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα για λόγους ασφαλείας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς κατοικίες, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.