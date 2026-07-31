Αχαΐα: Ο last minute τουρισμός είναι στα πάνω του

Υψηλές πληρότητες καταγράφουν τα ξενοδοχεία της Αχαΐας κατά τους δύο κορυφαίους μήνες της θερινής περιόδου, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Από τη Δυτική Αχαΐα έως την Αιγιάλεια, αλλά και στο κέντρο της Πάτρας, τα καταλύματα εμφανίζουν αυξημένη δυναμική, την ώρα που ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να οριστικοποιούν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή.

Η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έχει περιορίσει τον μακροχρόνιο προγραμματισμό για ένα μέρος του ταξιδιωτικού κοινού. Έτσι, οι κρατήσεις λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, η τουριστική κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη ενόψει του Αυγούστου: «Υπάρχει μεγάλη κίνηση μπαίνοντας ο Αύγουστος, καθώς μαζί με τον Ιούλιο είναι δύο παραδοσιακοί μήνες αύξησης του τουρισμού, όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα».

Επίσης, επισημαίνει, ότι στην Αχαΐα φτάνουν επισκέπτες από πολλές χώρες. Διαφορετική είναι, ωστόσο, η εικόνα από τη γερμανική αγορά, που τα προηγούμενα χρόνια, ήταν παρούσα στην περιοχή μας. «Υπάρχει κόσμος από όλες τις χώρες, με μια μόνο μικρή πτώση από τη Γερμανία, που φάνηκε τον Μάιο, αλλά όσο προχωράμε στη σεζόν αυτό αλλάζει», σημειώνει ο κ. Διαμαντόπουλος.

Κερδίζει έδαφος το last minute

Ιδιαίτερα έντονη είναι φέτος η τάση του last minute τουρισμού. Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία οι ταξιδιώτες κλείνουν μεταφορά και διαμονή πολύ κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, συχνά μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, αντί να οργανώνουν το ταξίδι τους μήνες πριν.

«Ο last minute τουρισμός είναι στα πάνω του», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας.

Η τάση αυτή ενισχύεται τόσο από τη στάση των ταξιδιωτών όσο και από την τιμολογιακή πολιτική των τουριστικών επιχειρήσεων. Όταν ένα δωμάτιο ή μια αεροπορική θέση παραμένει αδιάθετη κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού, οι επιχειρήσεις μπορεί να μειώσουν την τιμή, ώστε να περιορίσουν την απώλεια εσόδων.

Παράλληλα, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και διαδικτυακές πλατφόρμες χρησιμοποιούν συστήματα δυναμικής τιμολόγησης, τα οποία προσαρμόζουν τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα.

Από την πλευρά τους, οι ταξιδιώτες αναζητούν οικονομικότερες επιλογές, αποδεχόμενοι ότι όσο πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης περιορίζεται το εύρος των διαθέσιμων καταλυμάτων και δρομολογίων. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσω των οποίων η σύγκριση τιμών και η ολοκλήρωση μιας κράτησης μπορούν πλέον να γίνουν μέσα σε λίγα λεπτά.