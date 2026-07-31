Η Κανακάρη φτάνει στην Ελευθερίου Βενιζέλου- Ξεμπλόκαρε, επιτέλους, η διάνοιξη της Ναυαρίνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη διάνοιξη του τμήματος της Ναυαρίνου, από τη Βορείου Ηπείρου έως την Ελευθερίου Βενιζέλου, που συνδέεται με την ολοκλήρωση της Κανακάρη.

Όπως δηλώνει στο thebest.gr ο αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Παναγιώτης Μελάς, η πολεοδομική εκκρεμότητα έχει ουσιαστικά κλείσει και πλέον απομένουν τα συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες. «Έληξε ουσιαστικά. Διανοίγεται πλήρως το κομμάτι από τη Βορείου Ηπείρου μέχρι τη Βενιζέλου», αναφέρει.

Το βασικό εμπόδιο ήταν ένα παλαιό σπίτι στη Ναυαρίνου, η ιδιοκτησιακή κατάσταση του οποίου ήταν σύνθετη. Όπως σημειώνει, η καθυστέρηση συνδεόταν κυρίως με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλαιού κτίσματος, το οποίο ανήκε σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αλλά και με ζητήματα που είχαν προκύψει λόγω κληρονομικών εκκρεμοτήτων. «Έγιναν πάρα πολλές ενέργειες από την κυρία Τογιοπούλου, η οποία χειρίστηκε το θέμα, και πήραμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο», επισημαίνει.

Το επόμενο βήμα είναι η σύνταξη και υπογραφή των συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Πατρέων και των ιδιοκτητών. Μέσω αυτής της διαδικασίας το ακίνητο θα περιέλθει στη δημοτική περιουσία, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η κατεδάφιση και να απελευθερωθεί ο δρόμος. «Πρέπει να γίνουν τα συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί συμβολαιογράφο, ώστε να υπογραφούν τα συμβόλαια με τον Δήμο και να εκχωρηθεί το ακίνητο, για να γίνει δημοτική περιουσία. Μετά θα γίνει η διάνοιξη, που δεν είναι κάτι πολύπλοκο», εξηγεί ο Παναγιώτης Μελάς.

Η πλήρης διάνοιξη της Ναυαρίνου μέχρι την Ελευθερίου Βενιζέλου θεωρείται καθοριστική για τη λειτουργία της Κανακάρη ως ενιαίου οδικού άξονα και για την ολοκλήρωση μιας παρέμβασης που εκκρεμεί εδώ και χρόνια. «Είναι κεντρικός δρόμος στην όλη διαμόρφωση και η διάνοιξη μέχρι τη Βενιζέλου θα παίξει σημαντικό ρόλο», καταλήγει.