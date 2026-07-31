Φωτιά στου Φλόκα Δυτικής Αχαΐας: Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους - Βελτιωμένη η εικόνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στου Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με τις δραματικές ώρες της νύχτας, ωστόσο η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις σε δύσβατα σημεία όπως σε χαράδρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση και την κατάσβεση.

Οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των δυνάμεων πυρόσβεσης, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και μεταβολές στο μέτωπο της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβεστικά οχήματα με 60 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη συμμετέχουν οκτώ ομάδες της ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα, με στόχο να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το χωριό Φλόκα δεν κινδυνεύει από τη φωτιά, όμως τόσο οι τοπικές αρχές, όσο και κάτοικοι παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στην ένταση ή τη διεύθυνση των ανέμων μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπύρωση.