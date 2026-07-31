Πάτρα: Για δέκα μέρες, στην καρδιά του καλοκαιριού, τα παιδιά του Καραμανδανείου θα πηγαίνουν «ταξίδι» για υπέρηχο

Νέο κενό στη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδανείου καταγράφεται από σήμερα, 31 Ιουλίου, έως και τις 9 Αυγούστου.

Με έγγραφό της, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης των επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών που χρειάζονται υπερηχογραφικό έλεγχο, παραπέμποντάς τα στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η κάλυψη των επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών που χρήζουν υπερηχογραφικού ελέγχου από σήμερα 31 Ιουλίου, καθώς και από την 1η έως και τις 9 Αυγούστου, θα πραγματοποιείται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», σύμφωνα με το εφημεριακό πρόγραμμα κάθε νοσοκομείου.

Πρακτικά, για δέκα ημερολογιακές ημέρες τα παιδιά που προσέρχονται στο Καραμανδάνειο και χρειάζονται επείγον υπερηχογράφημα θα πρέπει να εξυπηρετούνται σε άλλο νοσοκομείο της πόλης. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το thebest.gr για το πρόβλημα κάλυψης κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Η σοβαρή υποστελέχωση του Ακτινολογικού έχει ήδη προκαλέσει επανειλημμένα κενά, ενώ η λειτουργία του κρίσιμου αυτού τμήματος στηρίζεται σε οριακές λύσεις.

Το προηγούμενο διάστημα, γιατροί και εργαζόμενοι είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για τις μετακινήσεις μικρών ασθενών μεταξύ των νοσοκομείων, επισημαίνοντας την πρόσθετη ταλαιπωρία για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, έχουν ζητήσει την άμεση προκήρυξη και κάλυψη μόνιμων θέσεων ακτινολόγων, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή και πλήρης λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του μοναδικού αμιγώς παιδιατρικού νοσοκομείου της ευρύτερης περιοχής.