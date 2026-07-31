Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο - Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου.

Οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές για την εξέλιξη της κατάστασης, με τις οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου να αναμένονται το βράδυ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας τόνισε ότι το τριήμερο που διανύουμε αποτελεί την περίοδο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από την Αττική προς τα νησιά.

Και συμπλήρωσε «Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή για τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, συνιστούμε στους επιβάτες (γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό), οπότε θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, όσο και με τις λιμενικές αρχές».

Οι αποφάσεις για το Σάββατο

«Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο περιμένουμε. Εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε έξι ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφήνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συστάσεις προς τους ταξιδιώτες

Τέλος, ο κ. Μπαλατσούκας υπογράμμισε «Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, με σιγουριά. Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρξει μία συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι μία ώρα τουλάχιστον μιάμιση και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Να ακολουθούμε λοιπόν, τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των επιβατών και θα πρέπει επίσης σε οποιοδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και με την Λιμενική Αρχή».