Στα σκαριά βιογραφικό σήριαλ για τον Giorgio Armani, το ενέκρινε ο οίκος

Ανατέθηκε στον Τούρκο σκηνοθέτη και προσωπικό φίλο του σχεδιαστη Φερζάν Οζπετέκ
Σε στενή συνεργασία με τον όμιλο Armani και παραγωγή της Ιταλικής Lux Vide αναμένεται να μεταφερθεί στην tv η ζωή του αξεπέραστου Giorgio Armani.
O διάσημος σχεδιαστής που σφράγισε με το άγγιγμά του την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας ενέπνευσε πολυαναμενόμενη, βιογραφική σειρά.
Σκηνοθέτης και συν- σεναριογράφος είναι ο Φερζάν Οζπετέκ, ο οποίος δεν υπήρξε απλώς θαυμαστής του Ιταλού designer, αλλά τον γνώριζε προσωπικά πολλά χρόνια. Γεννημένος στην Τουρκία αλλά εγκατεστημένος στο Μιλάνο, έχει στο ενεργητικό του τα φιλμ «Το Παράθυρο Απέναντι» και «Diamonds». Θεωρεί «τιμή αλλά και μεγάλη πρόκληση» την ανάθεση της δημιουργίας του σήριαλ υπογραμμίζοντας πως η μακρόχρονη γνωριμία του με τον Αρμάνι του αποκάλυψε πλευρές που σπάνια αποκαλύπτονταν δημόσια. Του έχει ήδη παραχωρηθεί πρόσβαση στα αρχεία και τα εμβληματικά κομμάτια του label.
«Γνώριζα, θαύμαζα και πέρασα πολλά χρόνια δίπλα στον Τζόρτζιο, τόσο σε επίσημες περιστάσεις όσο και σε πιο ιδιωτικές στιγμές. Συζητούσαμε για τον κινηματογράφο, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τα κοστούμια, αλλά και για την ίδια τη ζωή. Διέκρινα μέσα του έναν οραματιστή και έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά ταυτόχρονα έναν προσγειωμένο και εξαιρετικά αποφασιστικό άνθρωπο», δήλωσε στο Variety.
Ο μύθος της μόδας, που χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 91 ετών, θεωρείται μεγάλη φυσιογνωμία του 20ού αιώνα. Με τα χαρακτηριστικά σακάκια, τις λιτές γραμμές και τη διαχρονική αισθητική του, επαναπροσδιόρισε την έννοια της κομψότητας τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία ένδυση.
Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1980 με την ταινία «American Gigolo», όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ εμφανίστηκε φορώντας τα χαρακτηριστικά κοστούμια του. Η στιγμή αυτή, της καθιέρωσής του στο Χόλιγουντ, θεωρείται σημείο καμπής στην πορεία του.
Από τότε, το όνομά του συνδέθηκε στενά με το σινεμά. Συνέβαλε σε περισσότερες από 200 ταινίες και οι πιο glam, couture δημιουργίες του σαγύνευσαν στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που τον εμπιστεύτηκαν με συνέπεια ήταν οι Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζορτζ Κλούνει, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζούλια Ρόμπερτς, Ρόμπερτ ντε Νίρο και βέβαια το icon και στενή του φίλη Σοφία Λόρεν.
Μέχρι το θάνατό του ωστόσο, παρέμεινε ιδιαίτερα εσωστρεφής σε ό,τι αφορούσε την προσωπική του ζωή. Αυτοδημιούργητος, διατήρησε μέχρι το τέλος τον πλήρη έλεγχο του οίκου που ίδρυσε, μετατρέποντάς τον σε έναν από τους ισχυρότερους ανεξάρτητους ομίλους μόδας παγκοσμίως. Αφησε πίσω του μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων και «έχτισε» τη μιλανέζικη αισθητική της καθημερινότητας.
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