Στα σκαριά βιογραφικό σήριαλ για τον Giorgio Armani, το ενέκρινε ο οίκος

Ανατέθηκε στον Τούρκο σκηνοθέτη και προσωπικό φίλο του σχεδιαστη Φερζάν Οζπετέκ

Σε στενή συνεργασία με τον όμιλο Armani και παραγωγή της Ιταλικής Lux Vide αναμένεται να μεταφερθεί στην tv η ζωή του αξεπέραστου Giorgio Armani. O διάσημος σχεδιαστής που σφράγισε με το άγγιγμά του την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας ενέπνευσε πολυαναμενόμενη, βιογραφική σειρά. Σκηνοθέτης και συν- σεναριογράφος είναι ο Φερζάν Οζπετέκ, ο οποίος δεν υπήρξε απλώς θαυμαστής του Ιταλού designer, αλλά τον γνώριζε προσωπικά πολλά χρόνια. Γεννημένος στην Τουρκία αλλά εγκατεστημένος στο Μιλάνο, έχει στο ενεργητικό του τα φιλμ «Το Παράθυρο Απέναντι» και «Diamonds». Θεωρεί «τιμή αλλά και μεγάλη πρόκληση» την ανάθεση της δημιουργίας του σήριαλ υπογραμμίζοντας πως η μακρόχρονη γνωριμία του με τον Αρμάνι του αποκάλυψε πλευρές που σπάνια αποκαλύπτονταν δημόσια. Του έχει ήδη παραχωρηθεί πρόσβαση στα αρχεία και τα εμβληματικά κομμάτια του label.