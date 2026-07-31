Θεσσαλονίκη: Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη - Την τραυμάτισε στο πρόσωπο

Τσακάλι φέρεται να επιτέθηκε σε 4χρονο κοριτσάκι που έπαιζε σε αύλειο χώρο ταβέρνας στην Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντάς το
Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (30/7) στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι δέχθηκε άγρια επίθεση από τσακάλι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ. Το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.
Στο σημείο επικράτησε πανικός. Οι γονείς του παιδιού αλλά και θαμώνες του καταστήματος έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδάκι και να απομακρύνουν το άγριο ζώο.
Από την επίθεση το παιδάκι φέρει τραύματα στο πρόσωπο, με τα σημάδια από τα δόντια του ζώου να είναι εμφανή.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, ενώ το 4χρονο διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή εν ώρα υπηρεσίας 49χρονος εξωτερικός φρουρός των Φυλακών Αγίου Στεφάνου
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μαζί σήμερα -Τι λήγει
Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Ηλείας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr