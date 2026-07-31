Σέρρες: Ο ένας ιερέας τραγουγούσε σε πανηγύρι κι ο άλλος χόρευε ζεϊμπέκικο

Μοναδικές στιγμές χάρισαν πριν λίγες ημέρες δύο Ιερείς σε όσους βρέθηκαν σε πανηγύρι στις Σέρρες .

Ο πρώτος ιερέας έπιασε το μικρόφωνο στο πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών και τραγούδησε το «της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ο δεύτερος ιερωμένος στο άκουσμα της μελωδίας το έριξε στο ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να του χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες για τον χορό του.