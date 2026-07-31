Σέρρες: Ο ένας ιερέας τραγουγούσε σε πανηγύρι κι ο άλλος χόρευε ζεϊμπέκικο

Και οι δύο ιερωμένοι επιδοκιμάστηκαν για τις επιδόσεις τους στο τραγούδι και τον χορό
Μοναδικές στιγμές χάρισαν πριν λίγες ημέρες δύο Ιερείς σε όσους βρέθηκαν σε πανηγύρι στις Σέρρες .
Ο πρώτος ιερέας έπιασε το μικρόφωνο στο πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών και τραγούδησε το «της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη.
Ο δεύτερος ιερωμένος στο άκουσμα της μελωδίας το έριξε στο ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να του χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες για τον χορό του.
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