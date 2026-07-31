Πλοία δίνουν μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω θυελλωδών ανέμων

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν χθες στο Αιγαίο δοκίμασαν τις αντοχές των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με τα πλοία που εκτελούσαν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους να ταξιδεύουν υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Την εικόνα της θαλασσοταραχής αποτυπώνουν βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες TikTok. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν την πλατφόρμα, πλοίο της Blue Star, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος – Τήνος, καταγράφεται να δίνει μια πραγματική μάχη με τα κύματα.