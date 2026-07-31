Φωτιά στην Αργολίδα: Μεγάλη κινητοποίηση στην Επίδαυρο

Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργολίδα, όπου πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου εξακολουθεί να απασχολεί ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, επεκτάθηκε σε δασική βλάστηση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, ωστόσο η πρόσβαση των επίγειων μέσων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το σημείο είναι δυσπρόσιτο.