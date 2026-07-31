Φωτιά στην Αργολίδα: Μεγάλη κινητοποίηση στην Επίδαυρο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή
Σημαντική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργολίδα, όπου πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου εξακολουθεί να απασχολεί ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.
Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, επεκτάθηκε σε δασική βλάστηση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, ωστόσο η πρόσβαση των επίγειων μέσων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το σημείο είναι δυσπρόσιτο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες πυροσβέστες με οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού αεροσκάφη και ελικόπτερα, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν ενισχυθεί από τις καιρικές συνθήκες.
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