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Πάτρα: Κλειστό και την επόμενη εβδομάδα το δημοτολόγιο

Πάτρα: Κλειστό και την επόμενη εβδομάδα ...

Πού θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Οι εργασίες αναβάθμισης του χώρου και του εξοπλισμού του Δημοτολόγιο του Δήμου Πατρέων θα διαρκέσουν και την προσεχή εβδομάδα.

Οι δημότες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται, αυτό το διάστημα, από το Γραφείο του Μητρώου Αρρένων, παραπλεύρως του Δημοτολογίου, επί της οδού Παντανάσσης 30, από τις 8 π.μ. έως 2 μ.μ.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δημοτολόγιο
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