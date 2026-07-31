Πάτρα: Κλειστό και την επόμενη εβδομάδα το δημοτολόγιο

Οι εργασίες αναβάθμισης του χώρου και του εξοπλισμού του Δημοτολόγιο του Δήμου Πατρέων θα διαρκέσουν και την προσεχή εβδομάδα.

Οι δημότες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται, αυτό το διάστημα, από το Γραφείο του Μητρώου Αρρένων, παραπλεύρως του Δημοτολογίου, επί της οδού Παντανάσσης 30, από τις 8 π.μ. έως 2 μ.μ.