Ζεντάγια και Prada Paradoxe: Ποζάρει και λέει «Τα αρώματα είναι καθρέφτης μας»

Η περιζήτητη Ζεντάγια πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της ανανεωμένης εκδοχής του καθιερωμένου αρώματος Prada Paradoxe. Υπογράφεται μάλιστα από τον σημαντικό σκηνοθέτη και κάτοχο Οσκαρ για το «Moonlight», Barry Jenkins.

Η 29χρονη δημοφιλέστατη πρέσβειρα επιλέχθηκε ως η νεότερη νικήτρια των βραβείων Primetime Emmy για την ερμηνεία της στην πολύκροτη σειρά «Euphoria», τις διακρίσεις της Χρυσής Σφαίρας των Critics Choice το 2023, αλλά και την αδιαμφισβήτητη επιδραστικότητά της. Τα τελευταία χρόνια την είδαμε στην τριλογία «Spider-Man», το franchise «Dune», το αθλητικό ρομάντζο «Challengers», το αμφιλεγόμενο «The Drama» και βέβαια στην τεράστια επιτυχία της «Οδύσσειας». Παράλληλα έχει στεφθεί μούσα των οίκων Valentino και Louis Vuitton.

To άρωμα που λανσάρει τώρα λέγεται Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum. Αυτή η φρουτώδης-λουλουδένια πρόταση προσφέρει μια εκλεπτυσμένη επαναπροσέγγιση της γλυκύτητας. Η σύνθεση βασίζεται σε σιρόπι φραγκοστάφυλου και άνθος πορτοκαλιού σε απαλή συμφωνία με δόσεις γάλακτος Νeroli.