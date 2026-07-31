Ζεντάγια και Prada Paradoxe: Ποζάρει και λέει «Τα αρώματα είναι καθρέφτης μας»

Η νεαρή super star στέφθηκε ambassador της αρωματικής καμπάνιας του κορυφαίου ιταλικού label
Η περιζήτητη Ζεντάγια πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της ανανεωμένης εκδοχής του καθιερωμένου αρώματος Prada Paradoxe. Υπογράφεται μάλιστα από τον σημαντικό σκηνοθέτη και κάτοχο Οσκαρ για το «Moonlight», Barry Jenkins.
Η 29χρονη δημοφιλέστατη πρέσβειρα επιλέχθηκε ως η νεότερη νικήτρια των βραβείων Primetime Emmy για την ερμηνεία της στην πολύκροτη σειρά «Euphoria», τις διακρίσεις της Χρυσής Σφαίρας των Critics Choice το 2023, αλλά και την αδιαμφισβήτητη επιδραστικότητά της. Τα τελευταία χρόνια την είδαμε στην τριλογία «Spider-Man», το franchise «Dune», το αθλητικό ρομάντζο «Challengers», το αμφιλεγόμενο «The Drama» και βέβαια στην τεράστια επιτυχία της «Οδύσσειας». Παράλληλα έχει στεφθεί μούσα των οίκων Valentino και Louis Vuitton.
To άρωμα που λανσάρει τώρα λέγεται Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum. Αυτή η φρουτώδης-λουλουδένια πρόταση προσφέρει μια εκλεπτυσμένη επαναπροσέγγιση της γλυκύτητας. Η σύνθεση βασίζεται σε σιρόπι φραγκοστάφυλου και άνθος πορτοκαλιού σε απαλή συμφωνία με δόσεις γάλακτος Νeroli.
Η Prada ξεχώρισε τη Ζεντάγια για τη φυσική ευστροφία και την αφοπλιστική γνησιότητα, σε όλες τις αντιφάσεις της. Αποπνέει μια σπάνια χάρη και γοητεία, εκφράζοντας το συλλογικό πνεύμα πολλών γενεών, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση της συνεργασίας.
«Η Zendaya ενσαρκώνει την πεμπτουσία του Prada Paradoxe. Η αφοσίωσή της στην αυθεντικότητά της, σε συνδυασμό με την ικανότητά της να αιχμαλωτίζει τον παλμό της εποχής μας, την καθιστά την ιδανική συνεργάτιδα για αυτό το νέο κεφάλαιο. Φέρνει μαζί της μια ριζοσπαστική ενσυναίσθηση και μια πολυδιάστατη ενέργεια που ταιριάζει απόλυτα στη διαρκή εξέλιξη της γυναίκας Prada» δήλωσε η Rosa Carriço, Global President της Prada Beauty.
Η ίδια η ηθοποιός και performer σχολίασε «Λατρεύω το πώς το Paradoxe γιορτάζει την πολυπλοκότητα, αποτυπώνοντας τόσο τη δυναμική όσο και την ευάλωτη πλευρά μας, χωρίς να προσπαθεί να ορίσει ή να περιορίσει κάποιον. Για μένα, τα αρώματα που επιλέγουμε είναι ο καθρέφτης του πώς κινούμαστε στον κόσμο. Το Paradoxe ήταν ήδη ένα από τα αγαπημένα μου αρώματα που φορούσα πολύ πριν με προσεγγίσει ο οίκος».
Louis Vuitton και Μαρία Ολυμπία ακολουθούν τη γενική εμμονή με τα μαντήλια ως tops
Nικόλ Κίντμαν: Εξέπληξε πάλι τα media με τη νεανικότητά της στην πρεμιέρα του «Lioness»
Aπό τώρα προπωλούνται τα εισιτήρια για τον χειμερινό «Μακμπέθ» της Κατερίνας Ευαγγελάτου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr