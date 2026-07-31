Αγρίνιο: Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο

Το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Ανθυποπυραγό Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Γύθειο, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, που καλούνται να αποχαιρετήσουν το μοναχοπαίδι τους.

Ο προαύλιος χώρος του ιερού ναού Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν ο άτυχος πυροσβέστης, γέμισε από στεφάνια για τον άτυχο πυροσβέστη, η σορός του οποίου έφτασε καλυμμένη με την ελληνική σημαία.

Η κηδεία του Ανθυπουραγού πραγματοποιείται με τιμές ήρωα, τις οποίες αποδίδει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του.