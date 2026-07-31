«Παραμύθια και τραγούδια»- Μια διαδραστική συναυλία για μικρούς και μεγάλους στο πάρκο εκπαιδευτικών δράσεων

Μια ιδιαίτερη συναυλία, με τίτλο «Παραμύθια και τραγούδια», η οποία είναι γεμάτη ιστορίες και τραγούδια από τη μεγάλη βιβλιογραφία και δισκογραφία του Δημήτρη Μπασλάμ, θα παρακολουθήσουν στις 8.00 το βράδυ την Τετάρτη 5 Αυγούστου, μικρά και μεγάλα… παιδιά, που θα βρεθούν στο χώρο του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων (πρώην πλαζ ΕΟΤ).

H συναυλία σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 12 χρόνων λειτουργίας των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου. Σε αυτή κυρίαρχο στοιχείο θα είναι το κέφι, η διάδραση με το κοινό και ο λυρισμός.

Οι ήρωες του «Γαργαληστή» του «Αγησίλαγου», της «Θυμωμένης Μπετονιέρας», του «Λέω Να Πετάξω», της «Μάικο» και πολλών ακόμη αγαπημένων έργων, θα ζωντανέψουν επί σκηνής στη φαντασία μικρών και μεγάλων.

Γιατί, «όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν».

Παίζουν: Δημήτρης Μπασλάμ Μπασο, γιουκαλίλι τραγούδι/ Πέτρος Μάλαμας Κιθάρα, τραγούδι / Ανθή Κύρκου Πλήκτρα, Toy piano, τραγούδι / Θάνος Καζαντζής τύμπανα.

Είσοδος δωρεάν