Φωτιά στο Σούβαρδο Καλαβρύτων – Μεγάλη κινητοποίηση

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική περιοχή κοντά στο Σούβαρδο Καλαβρύτων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, της 6ης ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ακράτας, καθώς και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων και Εθελοντές. Με συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε μεγαλύτερη δασική έκταση.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Ωστόσο, η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των επίγειων δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να περιοριστεί πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους στην περιοχή, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων λόγω των καιρικών συνθηκών.