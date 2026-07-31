Ένοπλες Δυνάμεις: Νέο μηνιαίο επίδομα διοίκησης από 100 έως 500 ευρώ για περίπου 2.000 στελέχη

Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 30 Ιουλίου 2026 από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή του επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων.

Το επίδομα προβλέπεται από το νέο μισθολόγιο και θεσπίστηκε με τον νόμο 5265/2026 του ΥΠΕΘΑ.

Με το νέο αυτό επίδομα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση ακόμη μίας δέσμευσης της «Ατζέντας 2030», αναγνωρίζοντας στην πράξη τις αυξημένες ευθύνες που έχουν τα στελέχη όλων των βαθμών τα οποία ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.