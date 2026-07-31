Επιμελητήριο Αχαΐας: Πρόταση για τη δημιουργία Δικτύου Γαλάζιας Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας

Στις εργασίες του Blue Achaia Forum 2026 συμμετείχε ο Β’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Παναγιώτης Βασιλείου, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας σε μια συζήτηση αφιερωμένη στη σύνδεση της θάλασσας με την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Βασιλείου τόνισε ότι η γαλάζια οικονομία αποτελεί «μια πραγματική ευκαιρία» για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς μπορεί να μετατρέψει τα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής σε πηγή επενδύσεων, καινοτομίας, πλούτου και νέων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Βασιλείου τόνισε ότι η γαλάζια οικονομία δεν αποτελεί απλώς έναν σύγχρονο όρο, αλλά μια πραγματική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς μπορεί να μετατρέψει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σε επενδύσεις, καινοτομία και νέες θέσεις εργασίας.

«Η Δυτική Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια που ευλογήθηκε από τη γεωγραφία. Βρέχεται από το Ιόνιο, τον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό Κόλπο, διαθέτει λιμάνια, παραθαλάσσιες περιοχές, φυσικό πλούτο και ένα σημαντικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα με σχέδιο και συνεργασία», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην εμπειρία της Κύπρου, υπογράμμισε ότι η θάλασσα μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης όταν συνδέεται με την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Όπως σημείωσε, «οι παραλιακές ζώνες δεν πρέπει να αποτελούν μόνο όμορφα τοπία, αλλά χώρους οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας αξίας».

Ο Β’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρθηκε στις δυνατότητες του λιμανιού της Πάτρας ως δυτικής πύλης της χώρας προς την Ευρώπη, αλλά και στην ανάγκη αξιοποίησης του λιμανιού του Αιγίου, των μικρότερων λιμενικών υποδομών και των αλιευτικών καταφυγίων της Αχαΐας.

Παράλληλα, έθεσε προς συζήτηση τη δυνατότητα διερεύνησης μιας τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Αιγίου με την απέναντι πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου, εφόσον αποδειχθεί τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο κ. Βασιλείου κατέθεσε την πρόταση για τη δημιουργία ενός Δικτύου Γαλάζιας Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων, των Δήμων, του Πανεπιστημίου Πατρών, των λιμενικών οργανισμών, των επιχειρήσεων και των παραγωγικών φορέων.

Όπως υπογράμμισε, στόχος θα είναι ο συντονισμός δράσεων, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και η μετατροπή της θάλασσας σε πραγματικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης.

«Η θάλασσα δεν είναι το τέλος της στεριάς. Είναι η αρχή των μεγαλύτερων δυνατοτήτων μας. Η Δυτική Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει στη γαλάζια οικονομία της χώρας», κατέληξε.