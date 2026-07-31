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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Ενταση και φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού για την μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου

Ενταση και φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού...

Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών

Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις Φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας.

Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε αναταραχή από Τούρκους κρατούμενους.

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#tags Φυλακές Κορυδαλλού
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