Ενταση και φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού για την μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου

Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών
Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις Φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας.
Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε αναταραχή από Τούρκους κρατούμενους.
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