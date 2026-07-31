ΕΑΠ: Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου Συμβασιούχων εργαζομένων – Ζητούν διάλογο και απόσυρση του σχεδίου σύμβασης

Με ανοιχτή επιστολή προς τη διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ο Σύλλογος Εργαζομένων Συμβασιούχων επανέρχεται στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και του προτεινόμενου σχεδίου σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις και οι καταγγελίες του επιβεβαιώνονται από δημόσιες παρεμβάσεις μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στην επιστολή, ο Σύλλογος αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τους όρους του σχεδίου σύμβασης και για τις προβλεπόμενες περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι οι ενστάσεις του δεν έχουν αντιμετωπιστεί ουσιαστικά.

Παράλληλα, επικαλείται δημόσιες τοποθετήσεις μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και καθηγητών του Ιδρύματος, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– αναγνωρίζουν προβλήματα στη διαδικασία και εκφράζουν προβληματισμό για το περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης. Επισημαίνει ακόμη ότι έχει λάβει δημόσια στήριξη από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και από φοιτητικούς φορείς.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου και καλεί τη διοίκηση να προχωρήσει σε διάλογο για την επίλυση των διαφορών. Παράλληλα, ζητά την απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου σύμβασης, την ακύρωση των προβλεπόμενων περικοπών και την έναρξη ουσιαστικών διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους.