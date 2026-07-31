Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή εν ώρα υπηρεσίας 49χρονος εξωτερικός φρουρός των Φυλακών Αγίου Στεφάνου

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας και στην υπηρεσία των εξωτερικών φρουρών των φυλακών Αγίου Στεφάνου η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Νίκου Αδαμόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών, ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. Οι συνάδελφοί του κινητοποιήθηκαν άμεσα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια, με πιθανότερο ενδεχόμενο ένα σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε συγκίνηση στους συναδέλφους του, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αίσθημα ευθύνης και συνέπεια, ιδιαίτερα αγαπητό σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του και τη μικρή κόρη τους, που καλούνται να διαχειριστούν μια τραγική και πρόωρη απώλεια.

Η οικογένεια των εξωτερικών φρουρών των Φυλακών Αγίου Στεφάνου αποχαιρετά έναν συνάδελφο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην υπηρεσία και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν.