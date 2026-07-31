Συναγερμός για φωτιά στη Ξηρονομή Βοιωτίας – Ηχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας.

Ήδη ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Παράλληλα, στις 8:42 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία. Νωρίτερα στις 08:19 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο βρίσκεται Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στους κατοίκους για εκκενώσεις περιοχών.

Το πρώτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ στο δεύτερο μήνυμα να εκκενώσουν την περιοχή και να μετακινηθούν προς τα Ελλοπία. Επίσης εστάλησαν δύο ακόμη μηνύματα για εκκένωση τριών περιοχών και συγκεκριμένα στον Αγιο Βασίλειο, Αλική και Αγιο Νικόλαο.