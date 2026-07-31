Τα ζώδια για το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026

Οι προβλέψεις για το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (Σελήνη στους Ιχθείς – σε χάση), ανά ζώδιο.

Κριός

Η μέρα μπορεί να φέρει κάποιες απογοητεύσεις ή να περάσετε μια μικρή κρίση. Η δυσαρέσκεια με τις τρέχουσες καταστάσεις θα είναι έντονη και οι ανασφάλειές σας κορυφώνονται. Ωστόσο το πείσμα και η επιμονή σας δεν θα σας επιτρέψουν να τα βάλετε κάτω. Θα καταφέρετε, αν και με δυσκολία, και μετά από μεγάλη προσπάθεια να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας.

Ταύρος

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.

Δίδυμοι

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλείψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Καρκίνος

Θα πρέπει να αποφεύγετε σήμερα τις βιαστικές κινήσεις, την ματαιοδοξία και την αταξία στις υποθέσεις σας, να χρησιμοποιείτε τους χρηματικούς σας πόρους με φειδώ και να φέρεστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι μια πιθανή γνωριμία, εάν είστε αδέσμευτοι και αναζητάτε το άλλο σας μισό. Προγραμματισμένα ταξίδια, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μπορεί να παρουσιάσουν εμπόδια ή να αναβληθούν, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Λέων

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξή σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Παρθένος

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασής σας.

Ζυγός

Η μέρα θα απαιτήσει από εσάς να δείξετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τα άτομα που σας περιβάλλουν, έχετε στενές επαφές ή συνεργάζεστε επαγγελματικά. Μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη θα μπορέσετε να χτίσετε κάτι καινούργιο, σε σταθερά και ασφαλή θεμέλια, που θα έχει διάρκεια στο χρόνο και θα αποφέρει οικονομικά. Εμπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχει και στα κοινά οικονομικά με το ταίρι σας!

Σκορπιός

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

Τοξότης

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Αιγόκερως

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Υδροχόος

Η μέρα θα φέρει την επίλυση κάποιων σημαντικών εκκρεμοτήτων, είτε αυτές αφορούν έγγραφα ή υποθέσεις που χρονίζουν. Η επικοινωνία με αδέλφια, συγγενείς ή γείτονες θα είναι γόνιμη, αλλά ίσως να διακόψετε κάθε επαφή με άτομα που δεν εκπέμπετε πλέον στα ίδια μήκη κύματος. Ότι δεν λειτουργεί πλέον θα πρέπει να φύγει από την ζωή σας, για να δημιουργήσει χώρο για το καινούργιο.

Ιχθύες

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεσή σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.