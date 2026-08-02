Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026.

(Σελήνη στο Κριό – σε χάση)

(Χείρων ανάδρομος στον Ταύρο – Ανάδρομος μέχρι 06.01.2027)

Κριός

Η πρόοδος στα επαγγελματικά σας είναι σταθερή και κερδίζετε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σας. Βάλτε ξεκάθαρα οικονομικά όρια και μη διστάσετε να πείτε "όχι" αν κάποιος ζητά περισσότερα από ότι είναι δίκαιο. Προσέξτε πιθανές συγχύσεις στις προσωπικές σας σχέσεις και επιδιώξτε την ειλικρίνεια. Η μέρα προσφέρεται για προσωπικά επιτεύγματα και ανάδειξη των δεξιοτήτων σας, που θα φέρουν οφέλη. Μπορείτε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για την επέκταση των σχεδίων σας, αρκεί να θέσετε αυστηρά όρια στο ρίσκο. Μείνετε ήρεμοι σε κοινωνικές εντάσεις και αποφύγετε λόγια που μπορεί να πληγώσουν.

Ταύρος

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Δίδυμοι

Η μέρα θα σας βοηθήσει να ατενίσετε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον σας. Μην αμφιβάλετε για τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή τα ταλέντα σας και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για αλλαγές. Μην διστάζετε να απαλλαγείτε από ότι δεν εξυπηρετεί πια τους στόχους σας ή δεν είναι πια αποδοτικό. Τα συνηθισμένα πράγματα έπαψαν πια να σας εμπνέουν, οπότε χρειάζεστε καινούργια ερεθίσματα για να πάτε μπροστά.

Καρκίνος

Είναι μια μέρα που η επικοινωνία σας είναι ενισχυμένη, βοηθώντας σας να διεκπεραιώσετε εκκρεμότητες ή νομικά ζητήματα. Δείξτε αυτοσυγκράτηση σε συναισθηματικά θέματα και μείνετε πιστοί στη ρουτίνα σας για να νιώσετε ασφάλεια. Η σκληρή δουλειά θα αποδώσει, αρκεί να έχετε υπομονή με τις εξελίξεις. Οι συνεργασίες και οι επιχειρηματικές σχέσεις έρχονται στο επίκεντρο και μπορεί να προκύψουν νέα ενδιαφέροντα έργα. Οικονομικά, οι έμποροι και όσοι ασχολούνται με συναλλαγές μπορεί να δουν ξαφνικά κέρδη. Νιώθετε δυνατοί τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, κάτι που σας επιτρέπει να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε.

Λέων

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Παρθένος

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Ζυγός

Η μέρα θα προσφέρει ευκαιρίες να επιλυθούν διαφορές ή τυχόν συγκρουσιακές καταστάσεις. Σημαντικά γεγονότα ή συζητήσεις θα συμβούν στην προσωπική σας ζωή και κάποια άτομα μπορεί να φύγουν οριστικά από την ζωή σας. Τα αρνητικά συναισθήματα που θα υπάρξουν μπορούν ωστόσο να επηρεάσουν την ευημερία σας ή σημαντικά σχέδια που έχετε σε εξέλιξη, εάν δεν καταφέρετε να τα ελέγξετε. Κάποιες πληροφορίες ίσως να επηρεάσουν το μέλλον σας.

Σκορπιός

Μια ιδιαίτερα δυναμική μέρα η σημερινή για τις επαγγελματικές σας ασχολίες που θα φέρει καλές εξελίξεις. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων καθώς και την συναισθηματική ισορροπία που χρειάζεται για να πετύχετε. Μην φορτώνεστε ωστόσο με υποχρεώσεις που και σεις γνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσετε εύκολα να ανταποκριθείτε. Κάντε ρεαλιστικά όνειρα για να μπορέσετε να αποκομίσετε οφέλη.

Τοξότης

Εάν θέλετε να φτάσετε στην ρίζα ενός προβλήματος, τώρα είναι η χρυσή σας ευκαιρία. Η έρευνα ή η αναζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε αποκαλύψεις υπόγειων διεργασιών που θα σας σοκάρουν, θα σας δώσουν όμως την δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα την δυναμική των σχέσεων που σας αφορούν. Ενδεχομένως όμως και να κάνετε χρήση της διανοητικής σας δύναμης και της πειθούς σας για να χειραγωγήσετε ή να παραπλανήσετε άλλους, κάτι που θα πρέπει να αποφύγετε.

Αιγόκερως

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Υδροχόος

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Ιχθείς

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.