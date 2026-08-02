Οι περιοχές με το ταχύτερο και το πιο αργό Ιντερνετ στην Ελλάδα

Η Αττική καταγράφει τις υψηλότερες ταχύτητες στο Ιντερνετ, τόσο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου απολαμβάνουν τις ίδιες ταχύτητες, καθώς δεν λείπουν οι διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον δήμο και την περιοχή.

Ξεκινώντας από το σταθερό Ιντερνετ, το 2025 σημείωσε σημαντική βελτίωση, με τη μέση ταχύτητα καθόδου στις σταθερές συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα να φθάνει τα 135,97 Mbps, έναντι 86,24 Mbps το 2024. Πρόκειται για αύξηση περίπου 58% μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που αντανακλά τις επενδύσεις που υλοποιούνται σε επίπεδο υποδομών.

Η μέση ταχύτητα καθόδου είναι η ταχύτητα με την οποία το Ιντερνετ «έρχεται» στη συσκευή μας. Δείχνει πόσο γρήγορα μπορούμε να ανοίξουμε μια ιστοσελίδα, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο, να κατεβάσουμε ένα αρχείο ή να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Δεν απολαμβάνουν, όμως, όλες οι περιοχές της Ελλάδας τις ίδιες υπηρεσίες. Οπως ήταν αναμενόμενο σε επίπεδο περιφερειών, τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζει η Αττική, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τη μεγαλύτερη μέση ταχύτητα καθόδου.

Η υψηλή επίδοση αποδίδεται στη μεγαλύτερη ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων, όπως οι οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι (FTTH), αλλά και στη συγκέντρωση περισσότερων υποδομών σε μια περιοχή με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Ωστόσο και εντός Αττικής η εικόνα δεν είναι παντού η ίδια.

Απεριόριστα πακέτα Ιντερνετ, περιορισμένες ταχύτητες

Οι Δήμοι Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας και Λυκόβρυσης – Πεύκης εμφανίζονται οι πιο ευνοημένοι σε επίπεδο ταχυτήτων σταθερού Ιντερνετ. Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες επιδόσεις εντοπίζονται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, όπου η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών είναι πιο προχωρημένη. Αντιθέτως, οι εξωτερικές ζώνες της δυτικής και ανατολικής Αττικής, αλλά και ορισμένες νησιωτικές περιοχές εμφανίζουν χαμηλότερες ταχύτητες.

Σε επίπεδο υπόλοιπης Ελλάδας, μετά την Αττική ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, γεγονός που συνδέεται και με την παρουσία της Θεσσαλονίκης, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας και σημαντικού κόμβου τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Στην ενδιάμεση κατηγορία, με ταχύτητες μεταξύ 90 και 120 Mbps, κατατάσσονται οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η χαμηλότερη κατηγορία, με μέσες ταχύτητες κάτω από 90 Mbps, αφορά μεγάλο μέρος της δυτικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας και αρκετές νησιωτικές περιφέρειες, όπως η Ηπειρος, τα Ιόνια Νησιά, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη.

Στα κινητά δίκτυα η Αττική διατηρεί την πρωτιά, με τις υψηλότερες μέσες ταχύτητες λήψης δεδομένων στη χώρα. Η εικόνα, ωστόσο, διαφέρει σε σχέση με τα σταθερά δίκτυα, καθώς οι αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών είναι μικρότερες και οι περισσότερες περιοχές κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ για το 2025, η Αττική ξεχωρίζει με μέση ταχύτητα άνω των 180 Mbps, αποτελώντας την ταχύτερη περιφέρεια της χώρας στα κινητά δίκτυα.

Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική Μακεδονία, με επιδόσεις περίπου 160-170 Mbps. Η κατάταξη αυτή διαφοροποιείται αισθητά από αυτή των σταθερών δικτύων, καθώς οι νησιωτικές περιφέρειες έχουν σαφώς καλύτερη θέση στην κινητή σύνδεση.

Με ταχύτητες περίπου 150-160 Mbps κινούνται η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα και η Κρήτη, ενώ λίγο χαμηλότερα, στην περιοχή των 140-150 Mbps, συναντώνται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ηπειρος, η Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος.

Στην τελευταία κατηγορία του χάρτη, κάτω από τα 140 Mbps, περιλαμβάνεται η Στερεά Ελλάδα. Στην Αττική, τις υψηλότερες μέσες ταχύτητες κινητής σύνδεσης έχουν οι Δήμοι Αμαρουσίου και Σπάτων – Αρτέμιδος. Συνολικά, ισχυρές επιδόσεις υπάρχουν σε αρκετές περιοχές των βορείων, κεντρικών και ανατολικών προαστίων, ενώ χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως σε ορισμένες περιφερειακές, δυτικές και νησιωτικές ζώνες.