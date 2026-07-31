Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ τον χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

Τι ισχύει για όσους δουλεύουν σεζόν
Ανακοίνωση για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα Φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα €300 στα €500 τον μήνα για όσους εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε €6.000 σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα έξι μήνες τον χρόνο θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα €1.000, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.
Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών».
Γιατί είναι σημαντική η αλλαγή
• Ανταποκρίνεται στην εποχικότητα της εργασίας. Ένας εργαζόμενος που εργάζεται έξι μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ τον μήνα, αντί για 300 ευρώ, χωρίς να χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα επειδή συγκεντρώνει τα εισοδήματά του σε λίγους μήνες. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος που απασχολείται όλο το έτος, όπως ένας διανομέας, μπορεί να αξιοποιεί κατά μέσο όρο αφορολόγητο περίπου 500 ευρώ τον μήνα.
• Είναι δικαιότερο φορολογικά. Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Με το ίδιο κριτήριο υπολογίζεται πλέον και το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους.
• Διατηρεί ασφαλιστικές δικλίδες απέναντι στην υποκατάσταση μισθού. Το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περίπου 500 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, παραμένοντας σε εύλογα επίπεδα. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό αλλάζουν εργοδότη μέσα στο ίδιο έτος, γεγονός που καθιστά το ετήσιο πλαίσιο πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό.
Τι ίσχυε μέχρι σήμερα
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση καθιέρωσε για πρώτη φορά αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς έως το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους.
Με τον Νόμο 5162/2024, από την 1η Νοεμβρίου 2024:
• θεσπίστηκε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, και
• προβλέφθηκε απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδωρήματα ανεξαρτήτως ποσού.
Η νέα ρύθμιση θα κατατεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ για ολόκληρο το φορολογικό έτος 2026.
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