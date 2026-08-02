Αυτές οι 7 ευρωπαϊκές χώρες είναι μεταξύ των ασφαλέστερων στον κόσμο

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης (GPI), μια εκτενής ετήσια έρευνα που αναλύει 163 χώρες με βάση τις εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις, καθώς και την ασφάλεια και την προστασία, και βαθμολογεί το επίπεδο ειρήνης και ευημερίας κάθε χώρας σε κλίμακα από το ένα έως το πέντε.

Για άλλη μια φορά, η Ισλανδία κατέκτησε τον τίτλο του ασφαλέστερου μέρους στον πλανήτη, καθώς είναι «η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο με σημαντική διαφορά».

Πιο συγκεκριμένα, η σκανδιναβική χώρα κατέγραψε βελτίωση κατά 2% σε σχέση με την περσινή κατάταξη, με τη σημαντικότερη πρόοδο να παρατηρείται στον τομέα της «ασφάλειας και προστασίας»: η Ισλανδία έχει πολύ χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ενώ όπως αναφέρει το Time Out «υπάρχει εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση».

Από την Ελβετία ως την Σλοβενία



Πέραν της Ισλανδίας, επτά από τις δέκα πρώτες θέσεις ανήκουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης: η Ελβετία κατατάχθηκε ως η δεύτερη ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο (μετά τη Νέα Ζηλανδία), ενώ η Σλοβενία κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ευρώπη και την τέταρτη παγκοσμίως.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη παραμένει η πιο ειρηνική περιοχή του κόσμου, παρά το γεγονός ότι η ίδια περιοχή ευθύνεται για μεγάλο μέρος της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών κατά το τελευταίο έτος.

Η Πολωνία σημείωσε τη σημαντικότερη βελτίωση στην κατάταξή, φτάνοντας από την 45η θέση το 2025 στην 22η το 2026. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι, η Γαλλία είναι η λιγότερο ειρηνική χώρα στην περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, με την ασφάλεια και την προστασία να μειώνονται κατά 2% φέτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση, ένας στους τέσσερις ανθρώπους στη Γαλλία ανέφερε ότι δεν αισθάνεται ασφαλής όταν επιστρέφει στο σπίτι του το βράδυ, ενώ ένας στους δέκα φαίνεται να έχει πέσει θύμα βίαιου εγκλήματος.

Αυτές είναι οι 7 ασφαλέστερες ευρωπαϊκές χώρες για το 2026

Ισλανδία

Ελβετία

Σλοβενία

Ιρλανδία

Αυστρία

Πορτογαλία

Φινλανδία

*Mε πληροφορίες από: Time Out