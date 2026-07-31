Από τον «λαϊκισμό» στις καθυστερημένες κυβερνητικές παρεμβάσεις

Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς συνέπεια και, κυρίως, χωρίς πολιτική αξιοπιστία. Όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε έγκαιρα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, η πρόταση απορρίφθηκε ως «λαϊκισμός». Σήμερα, υπό την πίεση της ακρίβειας και της εκτόξευσης των τιμών, η ίδια κυβέρνηση αναζητεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις.

Δεν είναι, όμως, επιτυχία να ακολουθείς καθυστερημένα τις εξελίξεις. Επιτυχία είναι να τις προβλέπεις και να προστατεύεις εγκαίρως την κοινωνία με μόνιμες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, αντί να καταφεύγεις εκ των υστέρων σε προσωρινά μέτρα.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για την πορεία των δημόσιων οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τα δημοσιονομικά περιθώρια που επικαλείται η κυβέρνηση, προκειμένου να απορρίπτει σταθερά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Εξακολουθεί να αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, επικαλούμενη έλλειψη πόρων, ενώ δεν διστάζει να εξαγγέλλει επιλεκτικές παροχές και να διαθέτει σημαντικά κονδύλια όταν αυτό εξυπηρετεί τις επικοινωνιακές της επιδιώξεις.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί και η διαχείριση των αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών πόρων. Αντί η κυβέρνηση να παρέχει πλήρη και σαφή ενημέρωση για την πορεία των έργων, τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές στη χρηματοδότησή τους, επιλέγει σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρει το κόστος σε εθνικούς πόρους και, τελικά, στους Έλληνες φορολογουμένους.

Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να σχεδιάζει με προοπτική, να αξιοποιεί με διαφάνεια και υπευθυνότητα τους δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους και να στηρίζει δίκαια τους πολίτες. Όχι μια κυβέρνηση που απορρίπτει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ως «λαϊκισμό» και, όταν η πραγματικότητα τη διαψεύδει, καταφεύγει καθυστερημένα σε αποσπασματικές παρεμβάσεις.



Κατερίνα Σολωμού

Καθηγήτρια Ιατρικής

Μέλος ΚΠΕ & Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ