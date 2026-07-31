Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Ηλείας

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Ηλείας, στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή του περιστατικού, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.