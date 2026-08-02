Συνταγή για κέικ βανίλιας

Είναι από τα γλυκά εκείνα που θα μας θυμίζουν πάντα τα παιδικά μας χρόνια, καθώς σχεδόν πάντα το βρίσκαμε είτε στο πρωινό μας είτε στο μεσημεριανό τραπέζι (για μετά το φαγητό).

Βέβαια, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει το κέικ με τη σοκολάτα. Ωστόσο τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ήρθε ο καιρός για κάποιες παραλλαγές – όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Τα υλικά

250 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

250 γρ. ζάχαρη

4 αβγά

1 κάψουλα βανίλιας ή 1 κ.γ. εκχύλισμα

250 ml γάλα

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ (16 γρ.)

1 πρέζα αλάτι

Άχνη ζάχαρη για πασπάλισμα

Η διαδικασία

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν. Ρίχνουμε, ένα ένα, τα αβγά, συνεχίζοντας το χτύπημα. Προσθέτουμε τη βανίλια.

Κοσκινίζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα του κέικ εναλλάξ με το γάλα ανακατεύοντας απαλά.

Αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα διαμέτρου 24 εκ. Ψήνουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170-175°C, για 50-60 λεπτά, μέχρι να βγαίνει καθαρό από ζύμη το μαχαίρι που θα βυθίσουμε στο κέντρο του.

Αφήνουμε το κέικ βανίλιας να κρυώσει καλά και το πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη λίγο πριν από το σερβίρισμα. Η συνταγή είναι έτοιμη.

* Πηγή: Vita