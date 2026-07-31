Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών: Ολες οι οφειλές προς το Δημόσιο σε μία πλατφόρμα

Aλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς σύντομα δεν θα χρειάζεται να αναζητούν τις οφειλές τους σε διαφορετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αντίθετα, όλες οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις θα συγκεντρώνονται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα των χρεών και διευκολύνοντας τόσο την ενημέρωση όσο και την εξόφλησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθεί τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών, μέσω της οποίας τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να βλέπουν σχεδόν το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στην ίδια εφαρμογή θα εμφανίζονται χρέη προς δήμους και περιφέρειες, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και βεβαιωμένες οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ.

Ο κάθε πολίτης, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή το κινητό του τηλέφωνο, θα έχει τη δυνατότητα να αποκτά πλήρη εικόνα των οικονομικών του εκκρεμοτήτων, να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής ή ρύθμισης και, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του απευθείας μέσα από τη νέα πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η απλοποίηση των διαδικασιών, η διευκόλυνση των συναλλαγών και η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Σήμερα αρκετοί φορολογούμενοι διαθέτουν οφειλές σεδιαφορετικούς φορείς του Δημοσίου, χωρίς πολλές φορές να έχουν πλήρη εικόνα του συνολικού τους ύψους. Για να ενημερωθούν απαιτείται να επισκέπτονται διαφορετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα. Με τη λειτουργία της νέας Πύλης, όλες οι σχετικές πληροφορίες θα συγκεντρωθούν σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, μειώνοντας τα λάθη και επιταχύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις σε μία πλατφόρμα

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών προβλέπεται στα άρθρα 98 και 99 του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet, επιτρέποντας σε κάθε φυσικό πρόσωπο να βλέπει συγκεντρωτικά τις βεβαιωμένες οφειλές του.

Στην πλατφόρμα θα εμφανίζονται όλες οι βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από την αιτία δημιουργίας τους. Θα περιλαμβάνονται τέλη, πρόστιμα, εισφορές, δικαιώματα, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση δημοσίου δικαίου που έχει βεβαιωθεί διοικητικά.

Επιπλέον, θα συγκεντρώνονται οφειλές που μπορούν να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν ηλεκτρονικά, απαιτήσεις δήμων και περιφερειών από κάθε μορφής τέλη και πρόστιμα, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οφειλές που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων μετά τη διοικητική ή ταμειακή βεβαίωσή τους, τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και κάθε άλλη διοικητικά βεβαιωμένη απαίτηση που υποστηρίζει ηλεκτρονική πληρωμή.

Τι θα ισχύει για ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ

Στην ίδια οθόνη θα εμφανίζονται και οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ, ώστε ο πολίτης να έχει συνολική εικόνα των υποχρεώσεών του. Ωστόσο, η διαδικασία εξόφλησής τους δεν μεταβάλλεται. Οι πληρωμές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών των δύο φορέων, όπως συμβαίνει και σήμερα.

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που βεβαιώνει νέα οφειλή θα διαβιβάζει αυτόματα τα σχετικά στοιχεία στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών. Η λειτουργία της δεν θα περιορίζεται στην απλή εμφάνιση των χρεών, αλλά θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για το ύψος κάθε οφειλής, την αιτία που τη δημιούργησε, καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές εξόφλησης ή ένταξης σε ρύθμιση.

Μέσω της πλατφόρμας θα συγκεντρώνονται όλες οι βεβαιωμένες υποχρεώσεις κάθε πολίτη, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι πράξεις προσδιορισμού και βεβαίωσης, ενώ θα δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής (RF) για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών όταν αυτός δεν υπάρχει ήδη από τον αρμόδιο φορέα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες θα ενημερώνονται αυτόματα για την πορεία είσπραξης κάθε πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της εξόφλησης θα εκδίδεται άμεσα ψηφιακή βεβαίωση πληρωμής, η οποία θα αποστέλλεται τόσο στον πολίτη όσο και στον αρμόδιο φορέα, ενώ όλες οι σχετικές υπηρεσίες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.

Οι διοικητικές πράξεις που θα εκδίδονται μέσω της νέας πλατφόρμας θα διαθέτουν μοναδικό αριθμό επαλήθευσης καιθα αναγνωρίζονται από δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές αλλά και τον ιδιωτικό τομέα ως έγγραφα πλήρους αποδεικτικής ισχύος. Ακόμη και σε έντυπη μορφή, θα θεωρούνται επίσημα αντίγραφα χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επικύρωση.

Παράλληλα, οι πράξεις βεβαίωσης οφειλών θα μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο πολίτης στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, επιτρέποντας την άμεση ενημέρωσή του.

Η νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα διασυνδεθεί με τα φορολογικά και ασφαλιστικά μητρώα, το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Μητρώο Παροχών, καθώς και με τα πληροφοριακά συστήματα δήμων και περιφερειών. Ταυτόχρονα, θα επικοινωνεί με τα πιστωτικά ιδρύματα και τη ΔΙΑΣ, ώστε κάθε πληρωμή να καταγράφεται αυτόματα και η εκκαθάριση των συναλλαγών να ολοκληρώνεται χωρίς καθυστερήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

πηγή newmoney.gr