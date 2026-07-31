Το αποκαλυπτικό «ατύχημα» που κάλυψε με καρδούλα στο Instagram η Χάλι Μπέρι

Κάτι οι αγκαλιές με τον Χαν Βαντ, κάτι το χαλαρό μαύρο φόρεμα, δεν άργησε το... ατύχημα για τη Χάλι Μπέρι
Παιχνίδια στην παραλία με τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ, έκανε η Χάλε Μπέρι δημοσιεύοντας τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.
Ωστόσο το παιχνίδι και οι αγκαλιές προκάλεσαν και ένα αποκαλυπτικό «ατύχημα» για την 59χρονη ηθοποιό.
Η ίδια, ωστόσο, δεν έκρυψε τη φωτογραφία αυτή από το άλμπουμ που ανήρτησε το απόγευμα της Πέμπτης αλλά επέλεξε να καλύψει με μια μωβ καρδούλα το στήθος της που αποκαλύφθηκε από το χαλαρό μαύρο φόρεμα που φορούσε.
Την ίδια μωβ καρδούλα διάλεψε η Χάλι Μπέρι για τη λεζάντα της ανάρτησής της, χωρίς περισσότερα σχόλια.
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