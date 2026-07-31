Πέθανε ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι

Η Μίλαν ανακοίνωσε πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών
Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο θρύλος της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου, Φράνκο Μπαρέζι μετά από μακρά μάχη για την υγεία του.
Τον θάνατό του γνωστοποίησε ο σύλλογος του Μιλάνου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλη η ιστορία της Μίλαν είναι συγκλονισμένη μετά τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέσι. Το παράδειγμά του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του Συλλόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα του με τον αριθμό 6. Τα συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέσι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τα μοιράζονται όλοι οι «Ροσονέρο», οι οποίοι βιώνουν αυτή την απώλεια σαν δική τους», έγραψαν στα social media.
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