Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας: Πότε αφαιρείται δίπλωμα και πότε το πρόστιμο φτάνει την αξία του αυτοκινήτου λόγω «υποτροπής»

Ευχή όλων κανείς να μην «ξεμείνει» κανείς σε τόπο διακοπών γιατί δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει πινακίδες ή δεν έχει λεφτά να πληρώσει το πρόστιμο, αλλά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που ισχύει εδώ και 9 μήνες αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο.

Για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας τα πρόστιμα ξεκινούν από 150 ευρώ αν αντί για το όριο των 100 χιλιομέτρων η ταχύτητα φτάσει τα 120, ενώ αφαίρεση άδειας οδήγησης ακολουθεί στις εξής περιπτώσεις:

Εάν το όριο ξεπεράσει τα 20χιλιόμετρα το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος ισχύει για 20 μέρες.

Αν ξεπεραστεί το όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης είναι για ένα μήνα.

Για πάνω από 50 χιλιόμετρα από το όριο, τότε είναι 700 ευρώ το πρόστιμο και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ισχύει για 2 μήνες.

Αν η ταχύτητα είναι πάνω από 200 χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης είναι για 1 χρόνο.

Συμφωνα με το ertnews.gr τα κινητά ραντάρ της τροχαίας σε κάποια σημεία είναι σταθερά και οι περισσότεροι υποψιάζονται πού είναι τα μπλόκα της τροχαίας, αλλά από τις κάμερες που σίγουρα καταγράφεται η παράβαση και ακολουθεί ειδοποίηση μέσα σε λίγα λεπτά στο κινητό τηλέφωνο αλλά και στην προσωπική θυρίδα του gov.gr.

Eνάντια σε ρουσφέτια και σβήσιμο κλήσεων, είναι η ψηφιακή ένσταση των παραβάσεων καθώς δεν υπάρχει η επαφή του παραβάτη με κάποιον από το αστυνομικό τμήμα.

Υποτροπή: Το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται

Η υποτροπή ισχύει για 5 χρόνια και προβλέπει ότι εάν συμβεί η ίδια παράβαση εντός 5ετίας, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται όπως πολλαπλασιάζονται και οι μήνες αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.