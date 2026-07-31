Πληρωμές για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μαζί σήμερα -Τι λήγει

Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες φορολογικές ημερομηνίες της χρονιάς, καθώς συμπίπτουν οι προθεσμίες για τις σημαντικότερες υποχρεώσεις προς την Εφορία.

Εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται μέχρι το τέλος της ημέρας να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, την πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις μηνιαίες δόσεις των υφιστάμενων ρυθμίσεων. Όσοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα μπορούν να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες επιλογές εξόφλησης ή ρύθμισης, ώστε να περιορίσουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Ο Ιούλιος αναδεικνύεται φέτος στον πιο «βαρύ» φορολογικά μήνα του 2026, καθώς το οικονομικό επιτελείο αναμένει φορολογικές εισπράξεις ύψους 8,564 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που προβλέπεται να εισπραχθεί σε έναν μήνα μέσα στη χρονιά. Η πίεση, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να εισπραχθούν ακόμη 39,558 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση μέχρι το τέλος του 2026.

Αναλυτικά, οι υποχρεώσεις που λήγουν σήμερα και οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι είναι οι εξής:

• Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος για όσους έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό.

• Η πέμπτη από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

• Ο ΦΠΑ που αφορά τον Ιούνιο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ανάλογα με το καθεστώς τήρησης βιβλίων.

• Οι μηνιαίες δόσεις των υφιστάμενων ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.



Οι φορολογούμενοι που θα εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως σήμερα δικαιούνται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Μαΐου, σε 3% για δηλώσεις από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και σε 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Όσοι δεν μπορούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος μπορούν να τον καταβάλουν σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας σε έως 12 άτοκες δόσεις, εφόσον το προβλέπει η τράπεζα, καθώς και η ένταξη στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, που επιτρέπει την αποπληρωμή της οφειλής σε έως και 24 έντοκες δόσεις.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έλαβαν φέτος χρεωστικό εκκαθαριστικό, με τον συνολικό φόρο να ανέρχεται σε 4,983 δισ. ευρώ και τον μέσο πρόσθετο φόρο να διαμορφώνεται στα 2.075 ευρώ ανά εκκαθαριστικό.

Οι σημερινές υποχρεώσεις αποτελούν μόνο την αρχή. Από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο ακολουθούν οι επόμενες δόσεις του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ, οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, περισσότερο από το μισό των φορολογικών εσόδων του 2026 θα εισπραχθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, γεγονός που προμηνύει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.