Τραμπ:Ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς – Νέα Παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την πολιτική μετάβαση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ιστορικό ορόσημο στην προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σχετικά με τη συμφωνία για τη Γάζα που περιλαμβάνει και τον αφοπλισμό της Χαμάς ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του Σχεδίου των 20 Σημείων του Τραμπ».

Όπως εξήγησε, η συμφωνία θα εφαρμοστεί σε προσεκτικά σχεδιασμένες φάσεις. Καθώς θα ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούν σταδιακά, ενώ η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τις γειτονικές περιοχές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο η περιοχή βρισκόταν αντιμέτωπη με έναν αιματηρό πόλεμο, μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και ομήρους που κρατούνταν υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες. «Έχουμε πετύχει ιστορική πρόοδο και εξακολουθεί να υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», σημείωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις χώρες που διαμεσολάβησαν στις συνομιλίες. «Θέλω να ευχαριστήσω τους διαμεσολαβητές – την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία – για τις σημαντικές προσπάθειές τους και ιδιαίτερα την εξαιρετική ομάδα μου, της οποίας η ακούραστη δουλειά έκανε δυνατή αυτή την ιστορική εξέλιξη», ανέφερε.

Ο Τραμπ διαμήνυσε ακόμη ότι «Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου ΔΕΝ θα επιτραπεί να επιστρέψει!», ενώ υποστήριξε ότι, βάσει της συμφωνίας, «η Γάζα θα βρίσκεται πλέον στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί τον ΛΑΟ της».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, συνεχάρη όλους όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, γράφοντας: «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΛΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ!»