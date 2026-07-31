«Κρίνο και αγκάθι»: Νέες προσθήκες στο καστ της σειράς

Νέες προσθήκες στο πολυπληθές καστ της σειράς «Κρίνο και αγκάθι», ενώ η παραγωγή προχωρά ολοταχώς στην έναρξη των γυρισμάτων.

Σύμφωνα με τη Reallife, στη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 θα δώσει το «παρών» ο Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος μετακινείται έπειτα από αρκετά χρόνια στο Mega, καθώς πρωταγωνίστησε στις σειρές «Γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο». Σημαντική επιστροφή είναι και αυτή του Σπύρου Σαραφιανού, ενώ στο «Κρίνο και αγκάθι» θα δούμε και τον Πάρη Θωμόπουλο.

Στη σειρά εποχής που διαδραματίζεται το 1959 στην Αρκαδία εντάσσονται νέοι ηθοποιοί που άφησαν πρόσφατα το στίγμα τους σε άλλες σειρές. Από τον «Άγιο έρωτα» θα βρεθεί στο «Κρίνο και αγκάθι» τη νέα σεζόν η Ιφιγένεια Καραμήτρου, ενώ στη σειρά του ΑΝΤ1 εντάσσεται και ο Νίκος Μέλλος, τον οποίο είδαμε στο «Τελευταίο νησί» της ΕΡΤ.