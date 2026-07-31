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Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο Αρχοντοχώρι

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Μεγάλη κινητ...

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Αρχοντοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούσαναν 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 14 πυροσβεστικών οχημάτων, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανία
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