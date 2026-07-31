«Το Σόι σου» επιστρέφει το φθινόπωρο με περισσότερες οικογενειακές περιπέτειες

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δίνουν ξανά ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό, μέσα από ολοκαίνουρια επεισόδια γεμάτα ανατροπές, παρεξηγήσεις, γέλιο και πολλή αγάπη.

Το πιο αγαπημένο «Σόι» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει το φθινόπωρο, φέρνοντας μαζί του νέες, ακόμη πιο τρελές, αγαπησιάρικες και ξεκαρδιστικές οικογενειακές περιπέτειες.

Oταν δύο σόγια γίνονται ένα, ακόμη και η πιο απλή καθημερινή στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε απολαυστική κωμωδία. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη, καθώς μαλώνουν, παρεξηγούνται, συμφιλιώνονται και αγαπιούνται — όλα σε υπερθετικό βαθμό.

Στα ολοκαίνουρια επεισόδια

Οι λατρεμένοι χαρακτήρες της σειράς υπόσχονται άφθονο γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μοναδικές τηλεοπτικές βραδιές.

Οι δύο Βαγγέληδες, παππούς και εγγονός, συνεχίζουν τις μυστικές «συνωμοσίες» τους, ενώ η απολαυστική Αλεξάνδρα επιστρέφει με ανεβασμένη διάθεση και τρελά κέφια.

Η Αφρούλα και η Φωτούλα κάνουν ξανά και ξανά την εμφάνισή τους, προκαλώντας νέες μικρές και μεγάλες «καταστροφές», ενώ η Μπέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη περισσότερα απερίγραπτα μπλεξίματα.

Την ίδια στιγμή, οι Ζουζουνέλ φαίνεται πως βρίσκονται σε κάποιου είδους πυρετώδεις ετοιμασίες, ενώ τα οικογενειακά τραπέζια συνεχίζονται ασταμάτητα, γεμάτα εντάσεις, απρόοπτα, γέλιο και, πάνω απ’ όλα, αγάπη.

Και όλα αυτά αποτελούν μόνο μια μικρή γεύση από όσα θα ακολουθήσουν στη νέα σεζόν.

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα